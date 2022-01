Dramaet om den britiske premierminister, Boris Johnson, vokser dag for dag.

Onsdag beklagede Boris Johnson, at han holdt fest i sin embedsbolig på Downing Street samtidig med, at resten af briterne skulle holde sig isoleret på grund af coronapandemien.

Men den erkendelse har kun gjort vreden større på den anden side af Nordsøen.

Helt konkret er der tre afgørende trin, der skal afgøre Boris Johnson skæbne, og dem vil B.T. nu gennemgå.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

»Boris Johnson skal håbe på et mirakel, hvis han skal overleve det her rent politisk« siger Jakob Illeborg, der er B.T.s internationale korrespondent, og tilføjer:

»Nu er Boris Johnsons skæbne i hvert fald ude af hans hænder.«

Lad os se på første trin, der skal afgøre Boris Johnsons skæbe.

I denne uge er en højtstående embedsmand med navn Sue Gray udnævnt til at afgøre, om Boris Johnson direkte har løjet om forløbet til det britiske parlament.

Sagen kort Onsdag erkendte og undskyldte den britiske premierminister, Boris Johnson, for den britiske parlament, at han i maj 2020 deltog i en fest i Downing Street i London, hvor landet var midt i en omfattende coronanedlukning.

Der var udsendt cirka 100 invitationer til selskabet med beskeden "tag jeres eget sprut med". Det var til en fest i haven i den britiske premierministers embedsbolig, har tv-selskabet ITV afsløret.

Det var på et tidspunkt, hvor menige briter ikke måtte forlade deres hjem, medmindre de skulle købe mad og medicin. Det var for at stoppe en galopperende coronasmitte.

»Kommer embedsmanden med den konklusion, at Boris Johnson har løjet for parlamentet, så er han færdig. Det er er jeg sikker på,« siger Jakob Illeborg.

Men en frifindelse er ikke nok.

Her kommer andet trin, der kan afgøre hans skæbne:

Uafhængigt af embedsmandens undersøgelse skal medlemmer af Boris Johnsons eget parti, Det Konservative Parti, mødes de kommende dage for at tale om, hvorvidt der er tillid til Boris Johnson.

»Tilbage i 2019 vandt Boris Johnson efter et kanonvalg for Det Konservative Parti. Så det er ret afgørende, at en del af gruppen mister tilliden til ham for, at han ryger. Men det kan meget vel ske, hvis flere ser deres leder som en hyklerisk løgner, de ikke længere har tillid til. Så vil der blive stillet et mistillidsvotum,« siger Jakob Illeborg.

Selv om der hverken er kritik fra embedsmanden, eller der kommer et mistillidsvotum, er problemerne på ingen måde slut for Boris Johnson.

Her kommer det tredje afgørende punkt:

Til maj er der lokalvalg, og ender det med stor nedgang til Det Konservative Parti på grund af især Boris Johnsons skandale, så kan det betyde enden for den kontroversielle premierminister.

»Måske ryger han inden for få dage, eller måske trækkes pinen ud lidt længere. Det er en meget dramatisk tid, og det er ikke til at sige, hvor længe den varer,« siger Jakob Illeborg.

Han peger på, at det er Boris Johnsons egen opførsel, der gør sagen sværest.

»Det er Boris Johnsons egen håndtering, der er nok til, at han er tæt på at ryge. Det er hykleri, løgn og dovenskab, kan man nærmest kalde det,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Lige præcis de her problemer havde flere advaret om, inden Boris Johnson kom til magten. Blandt andet hans tidligere arbejdsgiver, The Daily Telegraph, der kaldte ham for en charlatant. Det er interesant, hvis han netop ryger på grund af det.«