Hvis man i fremtiden slår op i ordbogen over ‘upassende’ eller ‘respektløs’, vil man måske se et foto af en større isbod, der er sat op foran porten til kz-lejren Auschwitz i Polen, hvor Nazityskland tog livet af over en million mennesker under Anden Verdenskrig.

Man tror ikke sine egne øjne, men den er god nok.

Det lokale polske medie Gazeta Krakowska beretter ifølge Sky News, at isboden blev sat op i april i år, og at isboden har vakt stærk modstand.

‘Ice love’ står der på siderne af isboden.

W tej kontrowersyjnej sprawie na jaw wychodzą nowe faktyhttps://t.co/pntWvjnQjG — Gazeta Krakowska (@gaz_krakowska) May 6, 2023

Dens placering er udtryk for et monumentalt svigt af dømmekraft og respektløshed, lyder det fra en talsmand fra Auschwitz Museum.

»Det her er ikke bare et eksempel på æstetisk magtesløshed, men også et udtryk for mangel på respekt for et historisk sted,« udtaler talsmand Bartosz Bartyzel i en erklæring og fortsætter:

»Vi sætter vores lid til, at de lokale myndigheder vil løse dette pinlige problem.«

Det er dog ifølge Sky News ikke lige til, da isboden er placeret på privat grund uden for museets matrikel.

Op mod to millioner personer gæster årligt Auschwitz Museum.

Auschwitz blev oprettet i 1940.

Lejren blev befriet af Den Røde Hær 27. januar 1945.

Auschwitz-museet vurderer, at 1,1 millioner mennesker blev dræbt i Auschwitz: En million jøder, 70-75.000 ikkejødiske polakker, 21.000 sigøjnere (romaer), 15.000 sovjetiske krigsfanger og 10-15.000 fra andre lande.