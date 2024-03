På et af billederne kan man se en lille sko ligge på jorden mellem to brandfolk, der er i gang med at kravle ind under en bus.

På et andet kan man se en bøjet og klemt cykel.

Det var tæt på at gå grueligt galt, da en niårige dreng i den amerikanske by Vancouver i delstaten Washington tirsdag morgen endte med at kollidere med en skolebus.

Det skriver People.

Til mediet fortæller en talsmand for Vancouver Police Department, at ulykken skete, da drengen cyklede over et vejkryds.

Samtidig havde en bus fået grønt lys til at dreje – og derfra gik det galt.

For drengen endte med at ramme ind i siden på skolebussen lige bag en af indgangsdørene.

»Cyklisten og cyklen røg ind under bussen,« forklarer talsmanden for politiet til People.

I alt hast blev brandvæsnet tilkaldt, og de første var allerede på stedet efter få minutter.

I en pressemeddelelse oplyser Vancouver Fire Department, at man kunne konstatere, at drengen var »viklet ind i sin cykel under bussens bagaksel«, og man gik derfor i gang med at stable træklodser ind under bussen for at løfte den op, mens man også løftede dens vægt ved hjælp af hydrauliske stivere.

Til sidst lykkedes det at komme ind til drengen og få ham fri.

Det viste sig til alt held, at han ikke var kommet alvorligt til skade.

Til lokalmediet Oregon Live fortæller Kim Kapp, talsmand for politiet i Vancouver, at drengen blev kørt til et hospital i Portland med ikke-livstruende benskader.

Buschaufføren vurderes ifølge politiet ikke at have gjort noget forkert i sagen.