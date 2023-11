Gennem de seneste uger er rygterne taget til. På sociale medier kunne man sågar læse, hvordan det skete.

Den russiske præsident Putin skulle have fået hjertestop i Kreml. Dansk ekspert har også hørt om rygterne. Og han undrer sig.

»Alt er fint med ham, det her er bare endnu en løgn.«

Udtalelsen kommer fra Putins talsmand i Kreml, Dmitrij Peskov.

Og selvom han afviser rygterne, så er det opsigtsvækkende, at han i det hele taget skal forholde sig til dem.

De omhandler nemlig vedholdende rygter om den russiske præsidents død og samtidige brug af en dobbeltgænger.

Voldsomme rygter.

»Bare det, at de her spørgsmål om, at Putin skal være død og have en dobbeltgænger, er nået til Peskov er signifikant,« siger Flemming Splidsboel, ruslandekspert ved DIIS.

Putin på besøg i den besatte by Mariupol i marts i år. Dette billede og flere andre fra besøget gjorde, at rygter om Putins dobbeltgængere begyndte at sprede sig. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Putin på besøg i den besatte by Mariupol i marts i år. Dette billede og flere andre fra besøget gjorde, at rygter om Putins dobbeltgængere begyndte at sprede sig. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix

Mere præcist skal Putin være faldet om med hjertestop i Kreml. Efterfølgende skal der være blevet dækket over det, mens en dobbeltgænger har vist offentligheden, at præsidenten fortsat var i live.

Peskov har ikke meget til overs for rygterne.

»Det her hører til i kategorien absurd falske informationer, som en hel række medier omtaler misundelsesværdigt ihærdigt. Det fremkalder ikke andet end smil,« lød det fra Peskov.

En række medier har da også omtalt rygterne om Putins hjertestop, ligesom historien er blevet spredt vidt og bredt på sociale medier. Og gennem en række år har der været vedholdende rygter om, at den russiske præsident skulle lide af en eller flere alvorlige sygdomme.

Samtidig er rygterne om flere udgaver af den russiske præsident i form af dobbeltgængere vedblevet.

De fik yderligere kraft for nogle uger siden, da et japansk medie med baggrund i eksperter udgav en artikel, hvor de via ansigtsgenkendelse mente at kunne fremlægge bevis på, at der rent faktisk er flere udgaver af Putin.

»De her rygter har efterhånden fået sit eget liv,« siger Flemming Splidsboel.

»Jeg har også læst rygterne om, at Putin skulle have fået hjertestop i Kreml. Det var rygter, men det kan også vise sig, at der har været noget sandt i det,« siger Flemming Splidsboel.

Den danske ekspert mener heller ikke ligefrem, at den russiske top gør meget for at mane eventuelle rygter om præsident Putins sygdom, død eller dobbeltgængere i jorden.

»Der er været noget i Putins adfærd, der gør, at rygterne om ham begynder. Han gør nogle mærkelige ting,« siger Flemming Splidsboel.

Han peger på to specifikke situationer gennem de seneste måneder.

Den ene fandt sted, da Putin var på besøg på den besatte Krim-halvø i december sidste år.

Her kørte Putin blandt andet en bil over Kerch-broen, som Ukraine flere gange har ramt med angreb.

Putin i en bil på vej over Kerch-broen ved Krim december 2022. Foto: Kreml Vis mere Putin i en bil på vej over Kerch-broen ved Krim december 2022. Foto: Kreml

»Da han var på besøg på Krim, var det nogle mærkelige billeder af ham. Videoen blev klippet, så man ikke fik det hele med. Og på de billeder, man så af Putin, så det ud som om, han havde en maske på,« siger Flemming Splidsboel.

»Og da han var i Dagestan på besøg, der var han ude og kramme folk, hvilket slet ikke ligner ham. Putins adfærd er til tider mærkelig. Som om de skjuler noget,« uddyber han.

Det har længe været kendt, at den russiske præsident under corona udviklede sig i en lettere paranoid retning af frygt for at blive alvorligt syg.

Og det kan være, at dele af rygterne også kan have grobund i det.

»Vi ved, han frygtede corona meget og isolerede sig selv. Og siden har han gjort nogle mærkelig ting.«