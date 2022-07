Lyt til artiklen

Der bliver uddelt stor kritik til verdens lufthavne.

Bagmanden bag kritikken er Ryanairs finansdirektør Neil Sorahan. Han synes, at det er dybt problematisk, at lufthavne ikke rekrutterer nok personale til at tage højde for stigningen i antallet af rejsende, og at de kun 'havde ét job at tage sig af'.

Det skriver BBC.

Neil Sorahan sagde blandt andet, at forskellige regeringer og lufthavne skulle holdes til regnskab for deres mangel på bemanding. Hans kommentarer kommer efter, at der flere steder i Europa er personalemangel i lufthavne. Det har ført til store forstyrrelser og aflysninger i løbet af de seneste måneder.

Flere lufthavne har dog meldt, at de har rekrutteret mere sikkerhedspersonale siden slutningen af ​​sidste år.

En talsmand for Airport Operators Association (AOA), som repræsenterer de fleste britiske lufthavne sagde: 'Langt de fleste passagerer i hele Storbritannien kommer nu afsted på deres ferier med ingen eller minimale forstyrrelser.'

Talsmanden tilføjede, at det var 'vigtigt', at industrien arbejdede sammen for at udfylde de resterende ledige stillinger.

Sorahan sagde dog, at Ryanair havde en fænomenal sommer trods problemer, da flyselskabet havde et overskud på 1,2 milliarder i de seneste tre måneder frem til slutningen af ​​juni.

»Du er nødt til at holde ANSP'er (luftfartstjenesteudbydere, red.) og forskellige regeringer til ansvar i forhold til ikke at bemande tilstrækkeligt til det.«

»Vi nåede at bemande op til 73 ekstra fly i god tid uden problemer, så det påhviler lufthavnene at planlægge bedre til næste år.«

Efter at have mistet tusindvis af job under pandemien, har rejsebranchen kæmpet for at rekruttere, uddanne og sikkerhedstjekke nyt personale hurtigt nok til at holde trit med den genopståede efterspørgsel.