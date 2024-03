Tirsdag morgen er militærenheden Freedom Legion gået ind over grænsen til Rusland og besat flere mindre områder.

Legionen består af russere, der kæmper på Ukraine side. Deres mål er at befri Rusland for Vladimir Putin. Billeder viser kampvogne i aktion.

Freedom Legion har selv offentliggjort morgenens aktion på det sociale medie Telegram.

Her skriver de blandt andet:

»God morgen fra den russiske-ukrainske grænse. Som alle vores medborgere drømmer vi i Legionen om et Rusland fri for Putins diktatur. Men vi drømmer ikke bare, vi forsøger at få de drømme til at gå i opfyldelse.«

Billeder fra grænseområdet deler Freedom Legion selv på Telegram, mens andre militærbloggere deler billeder af kampvogne, som skal være kørt ind i Kurs og Belgorod-regionerne i Rusland.

Endnu har Rusland ikke officielt meldt noget ud om aktionen.

I annonceringen af offensiven på russisk jord skrives det videre fra Freedom Legion:

»Vi vil tage vores land tilbage fra regimet centimeter for centimeter. Russere kommer til at sove trygt, ikke være bange for at høre dørklokken og kunne sige, hvad de vil uden frygt. Russere kommer til at stemme for dem, de vil, og ikke dem, de forventes. Russere kommer til at leve frit.«'

Og i en senere opdatering kan man se en video fra det øjeblik, hvor grænsen ind til Rusland krydses med ordene: 'Linjen krydset. Grænsen krydset'.

Den offensiv, som lige nu finder sted på russisk jord, skal ikke kun bestå af Freedom Legion, men også af Russian Volunteer Corps og Siberian Battalion, skriver Igor Sushko, der er en ukrainskfødt racerkører, der siden invasionen af hjemlandet er blevet militærblogger.

Han melder også om, at den ukrainsk-venlige russiske tropper skal have besat den mindre by Lozovaya Rudka, der ligger lige på den russiske side af grænsen mellem de to lande i Belgorod Oblast.

Det er ikke første gang, Freedom Legion har angrebet russisk jord. Den blev grundlagt 10. marts 2022 under en måned efter, Rusland havde indledt den fulde invasion.

Og siden har den udført flere angreb mod den vestlige del af Rusland.

Blandt de mest markante var i maj 2023, hvor de indtog mindre områder i det vestlige Rusland med ønsket om at skabe en demilitariseret zone ved grænsen.

Også i juli samme år udførte gruppen en lignende aktion. Alle gange er den efter få timer eller dage blevet nedkæmpet af russiske styrker.

