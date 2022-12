Lyt til artiklen

På live-tv i den bedste sendetid leger den russiske tv-vært Vladimir Solovjov med tanken om at bombe nationer som Norge, Tyskland, Frankrig og Storbritannien.

Udtalelserne fra den russiske propagandist – der omtales som Putins favorit – opstod under det meget populære program 'Aften med Vladimir Solovjov' på statsligt russisk tv. Solovjov og hans gæster har næsten gjort det til en vane at komme med meget aggressive og krigshærgede kommentarer.

Men i onsdagens program fortæller Solovjov og paneldeltagerne om, hvor nemt det vil være at målrette mod lande, der har givet våbensystemer væk til Ukraine.

»Tyskland kan være et mål. Frankrig er helt nøgen nu, takket være Macron,« siger Solovjov med henvisning til den franske præsidents våbenstøtte til Ukraine.

Dernæst kommer den Solovjov ind på NATO-leder Jens Stoltenberg.

»Hvor er Stoltenberg fra? Norge? Skyd der! Er han dansk, er han norsk? Vi skal 'banke på' hos lande, der er i opposition til Rusland. Hvis man er uhøflig over for os, så får man igen,« siger Solovjov.

Men hvis man spørger Claus Mathiesen, der er lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine, så er der dog ikke meget hold i udtalelserne.

»I forhold til virkelighedens verden, så er det helt ved siden af vinduet. For det første, så har russernes egen krig i Ukraine drænet Rusland selv. I virkeligheden er det Rusland selv, som er vildt sårbart. Det han taler om, er ikke den virkelige situation.«

»Solovjov kan godt lide at puste sig meget op over for den befolkning, som lytter til ham. Men der er også folk, som er ved at blive træt af ham og deres selvtillid bliver stivet af.«

Videoen er gået viralt på Twitter og flere medier fra de nævnte lande har skrevet om den.

Og de lande som bliver nævnt i videoen, er på ingen måde tilfældige, mener Claus Mathiesen.

»Solovjov siger, at Rusland har kapacitet til at slå alle lande. Men det er ikke tilfældigt, at han nævner Tyskland, Frankrig, Norge, Danmark og Storbritannien. For det er de lande, som støtter Ukraine mest.«

»Han prøver at lave en fortælling om et stærkt militært Rusland, men hvor mange der tror på det, det er umuligt at sige noget om.«