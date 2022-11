Lyt til artiklen

En tragisk ulykke?

Den 53-årige russiske forretningsmand og milliardær, Vyacheslav Taran, som angiveligt har forbindelse til Ruslands efterretningstjenester, er omkommet i et mystisk helikopterstyrt.

Vyacheslav Taran var lettet fra Lausanne i Schweiz og blev dræbt, da helikopteren styrtede ned nær landsbyen Eze tæt på Monaco.

Den 35-årige, franske helikopterpilot overlevede heller ikke styret. Det skriver The Sun.

Der skulle have været en tredje person med ombord, men denne aflyste i sidste øjeblik.

Helikopteren styrtede ned omkring klokken 13 den 25. november.

Taran var stifter af handels- og investeringsplatformen Libertex og Forex Club, men er flere gange blevet sat i forbindelse med russiske efterretningstjenester.

Det ukrainske nyhedsbureau UNIAN har for eksempel beskrevet ham som ‘krypto-milliardær-forretningsmand angiveligt tilknyttet Ruslands udenlandske efterretningstjeneste’.

Han skal have haft ansvaret for at hvidvaske sorte, russiske penge i et spind af krypto-transaktioner.

I det prorussiske medie Telegram kalder den tidligere separatistleder i Luhansk, russiske Marat Bashirov, helikopterstyrtet for en ‘oprydningsoperation’.

Spørgsmålet er, om der er tale om en tragisk ulykke, eller om Vyacheslav Tarans død skriver sig ind i rækken af de mystiske dødsfald, der har ramt en række russiske rigmænd.

I år er mindst 15 stenrige russere døde af unaturlige årsager som ulykker og mystiske selvmord.

19. april blev den 55-årige gasmilliardær Sergej Protosenja fundet hængt i sin luksusvilla i Spanien. Hans hustru og datter var blevet dræbt af øksehug og knivstik. En familietragedie, hvor Sergej Protosenja dræbte sin kone og datter og derefter tog livet af sig selv? Måske.

Dagen før blev den 51-årige Vladislav Avajev, vicedirektør i Gazprombank, fundet død i sin luksuslejlighed i Moskva. Også hans hustru og datter blev fundet døde. Skudt på klos hold.

Vladislav Avajev blev fundet med en pistol ved sin side. En familietragedie, hvor han først havde dræbt sin kone og datter og derefter skudt sig selv? Måske.

En måned før var der en lignende sag i Nizjnij Novgorod. Her blev den succesfulde forretningsmand og medicinaldirektør Vasilij Melnikov fundet død i sit badekar. Pulsårene var skåret over med en dolk.

Hans to børn og hustru blev også fundet dræbt i lejligheden. Politiet konkluderede hurtigt, at der måtte være tale om en familietragedie, hvor Vasilij Melnikov havde dræbt sin kone og børn og derefter sig selv.

Og så er der alle faldulykkerne, hvor velhavende og indflydelsesrige russiske mænd pludselig er faldet ud af et vindue eller over rælingen på en båd. Familietragedier og klodsede rigmænd? Måske.

Måske ikke.

For det russiske styre med den tidligere KGB-agent Vladimir Putin i spidsen, ser ikke mildt på indflydelsesrige russere, der ved for meget eller udfordrer magthaverne.

Tænk for eksempel på systemkritikeren Aleksej Navalnyj, der mirakuløst overlevede at blive forgiftet i 2020 og i dag sidder fængslet i Rusland efter en kafkask skinretssag.

Eller på den russiske dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter Julie Skripal, der blev forgiftet med nervegassen Novichok i den Sydengelske by Salisbury i 2018.

Den britiske regering udtalte i forbindelse med giftangrebet på Skripal, at Rusland både har udviklet og lagret nervegiften, og at det ‘højst sandsynligt’ var den russiske regering, som var ansvarlig for selve angrebet.

Rusland har afvist at stå bag forgiftningerne af Aleksey Navalny og Sergej Skripal.

Så var det en ulykke, da den enmotorede letvægtselikopter Eurocopter EC130 (H130) styrtede ned lidt uden for Monaco med den 53-årige russiske forretningsmand og milliardær, Vyacheslav Taran, ombord? Måske. Måske ikke.

Det er de franske myndigheder nu ved at undersøge.