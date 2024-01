Den russiske journalist Alexander Rybin er fundet død nær en motorvej i den sydlige del af Rusland – nær grænsen til Ukraine.

Det russiske medie Rabkor, som journalisten blandt andet arbejdede for, har bekræftet dødsfaldet på Telegram via hans mor og en ven.

Alexander Rybins lig blev fundet 6. januar nær byen Sjakhty.

Han skriver sig dermed ind i rækken af mystiske dødsfald, der igen og igen sker rundt omkring i Rusland, hvor fremtrædende personer fra forskellige brancher pludseligt mister livet.

Myndighederne har meldt ud, at journalisten er død af naturlige årsager, af hjerteproblemer. Og at der intet mistænksomt er at finde.

Hos Rabkor undrer man sig dog.

»Hvad, der skete med ham, vides ikke, og måske får vi heller aldrig kendskab til sandheden,« lyder det i en artikel på mediets hjemmeside:

»Pludselig død af naturlige årsager? 'Sasja' gav aldrig indtryk af at være syg, og han klagede aldrig over sit helbred. Og hvis han blev dræbt: Hvem gjorde det og hvorfor?«

Faktum er, at Alexander Rybin har været kendt som en Kreml-venlig journalist.

Og han har også tidligere kæmpet i Ukraine – tilbage i 2014, da Rusland gik ind i Luhansk-regionen i den østlige del af landet.

Men umiddelbart inden dødsfaldet var han på besøg i den sønderbombede ukrainske by Mariupol.

Herfra kom han med en sønderlemmende kritik af forholdene i området, som Rusland forsøger at bygge op igen under egen kontrol.

»Der er enorme penge her. Der er enorme muligheder for korruption,« sagde han ifølge Daily Beast i et indslag 30. december:

»Mit personlige indtryk – og jeg beskylder ikke nogen for noget – er, at der foregår gigantisk korruption i Mariupol.«

Få dage senere blev han så fundet død.