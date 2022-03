Få sekunder.

Så længe kunne russiske tv-seere torsdag se den russiske forsvarsminister Sergei Shoigu på skærmen.

Optagelsen af ministeren stammede fra en telekonference med Vladimir Putin, og det har vakt opsigt, fordi Sergei Shoigu ikke har vist sig i offentligheden i 12 dage.

Det skriver The Guardian.

Den russiske forsvarsminister Sergei Shoigu. EPA/SHAMIL ZHUMATOV / POOL Foto: SHAMIL ZHUMATOV / POOL Vis mere Den russiske forsvarsminister Sergei Shoigu. EPA/SHAMIL ZHUMATOV / POOL Foto: SHAMIL ZHUMATOV / POOL

Forsvarsministeren er hovedansvarlig for krigen i Ukraine, og det har fået flere iagttagere til at spekulere i, om Shoigu er faldet i unåde hos Putin.

På trods af Ruslands militære overmagt er det nemlig endnu ikke lykkedes at indtage centrale byer som Kharkiv og Kyiv.

Samtidig rammer omverdenens strenge økonomiske sanktioner Rusland hårdt.

Det er langt fra første gang, at russerne er vidne til, at Putin straffer folk, hvis de ikke lever op til hans forventninger.

Således kunne russerne følge med i, da han ydmygede chefen for landets efterretningstjeneste offentligt.

Rusland har lukket hermetisk ned for kommunikationen, og omverdenen ved derfor ikke, hvad Putin mener om den igangværende invasion.

Men ifølge The Guardian står det efterhånden klart for den russiske befolkning, at krigen ikke går som forventet, og ruslandkendere mener, at mænd som Shoigu kan få skylden.

På en pressekonference torsdag blev forsvarsministerens fravær bragt op, og en talsmand fra Kreml afviste, at Shoigu skulle være syg.

»Forsvarsministeren har meget, han skal håndtere lige nu, som I kan forstå. Det er derfor ikke det rigtige tidspunkt for medieoptrædener, som I må have en forståelse for.«

Men Kreml valgte altså at vise tv-billeder af Shoigu dagen efter i et forsøg på at mane rygterne til jorden.