Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hans blik er stift rettet mod kameraet, og ansigtet lagt i alvorlige folder.

Da præsident Putin i weekenden talte til det russiske folk i anledning af nytåret, var det dog især én bestemt ting, der sprang i øjnene.

Normalt holder den russiske præsident nemlig sin nytårstale foran Kreml.

I år havde han derimod valgt at stille sig foran en gruppe militærklædte kvinder og mænd.

Og det er ingenlunde tilfældigt, understreger den russiske forsker, Pavel M. Baev, der er ansat på det norske fredsforskningsinstitut, PRIO.

»Det hele var ekstraordinært. Et sindssygt billede og ikke det, mange russere ville høre. Hele situationen var underlig. Putin har brug for fuld mobilisering, og samtidig lader han som om livet fortsætter som normalt. At festen kan gå, som den plejer,« siger den russiske forsker Pavel M. Baev til den norske avis Dagbladet.

Den russiske forsker mener ikke, at Putin har fået russerne med på sin historie om, hvorfor det var nødvendigt at gå i krig i Ukraine.

»Livet kan ikke gå som normalt. Krig er krig, og paradokset er nu, at Putin er fanget i krigen, han selv har skabt. Han har ingen udvej. Jeg tror, han leder efter et mirakel, men han synker dybere og dybere i denne malstrøm af en krig,« siger Baev.

Russland har begynt å endre taktikk i bombingen av Ukraina, hevder Ukrainas militære etterretning GUR.https://t.co/OTwP7jcgog — Dagbladet (@dagbladet) January 2, 2023

Ved årsskiftet 2021/22 talte præsidenten om et nytår fyldt med godt humør og glade tanker.

Optimisme og glæde var der imidlertid ikke meget af i år – efter ti måneders angrebskrig i Ukraine.

Temaet i år var Vestens dobbeltmoral og hykleri.

Og så talte Putin også om Rusland som helten og Ukraine og Vesten som skurkene.

»I årevis har de hykleriske, vestlige eliter forsikret os om, at de kun har fredelige intentioner … Men, faktisk, har de støttet nynazisterne på alle mulige måder,« sagde Putin og fortsætter:

»At forsvare vort moderland er vores hellige pligt, som vi skylder vore forfædre – og efterkommere.«