Ikke siden 1976 har Rusland været på månen, men mandag skulle fartøjet Luna-25 være landet – blødt – på månen.

I stedet mistede Rusland kontakten til fartøjet lørdag, og søndag lyder det, at det nok er braget sammen med månen og er gået i stykker.

Og det er Putins skyld, lyder det fra en norsk astrofysiker og ekspert.

»Dette er noget, alle rumanalytikere har forventet. Hvis du ikke er en af Putins »minions« på Telegram og roser alt, han gør, til skyerne, er du ikke overrasket,« lyder det fra Eirik Newth til Dagbladet.

Inden kontakten lørdag blev afbrudt til Luna-25, nåede den at sende dette billede hjem af Zeeman-krateret på Månen. Foto: Roscosmos/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Inden kontakten lørdag blev afbrudt til Luna-25, nåede den at sende dette billede hjem af Zeeman-krateret på Månen. Foto: Roscosmos/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det russiske rumprogram er i lort til knæene,« siger astrofysikeren videre.

Luna-25 blev sendt op 11. august og havde nået månen, da det ifølge den Føderale Russiske Rumfartsorganisation, Roskosmos, mistede sin bane lørdag og ramlede ind i månen.

Men det er et »forventet udfald« af Ruslands og Putins rumpolitik de senere år, lyder det.

Ifølge Eirik Newth tyder meget på, at der har været problemer med korruption, inkompetent ledelse og en regulær hjerneflugt, hvor de klogeste hoveder har søgt andre græsgange.

»Desuden blev Roskosmos indtil for nylig ledet af Dmitrij Rogozin, som slet og ret er gal,« siger Eirik Newth til Dagbladet.

Dmitrij Rogozin blev sidst år fjernet som chef for russernes rumfartsorganisation. Foto: Alexei Nikolsky/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Dmitrij Rogozin blev sidst år fjernet som chef for russernes rumfartsorganisation. Foto: Alexei Nikolsky/AP/Ritzau Scanpix

Og netop Dmitrij Rogozin har også gjort sig noget bemærket uden for Rusland.

Ifølge Politico har han været en af de allerhårdeste støtter af invasionen i Ukraine, og han har også rodet sig ud i en længere Twitter-diskussion med Elon Musk.

Og så har han igen og igen appelleret til en total udslettelse af Ukraine og vist nazihilsner under nationalistiske samlinger i Rusland.

Han blev ifølge Dagbladet håndplukket af Putin til at lede rumfartsorganisationen i 2018, før han i sommeren 2022 blev fjernet fra embedet, efter sigende for at dæmpe spændinger.

Og selvom ledelsen nu skulle være mere kompetent har mange år med nedprioritering sat sine spor.

»De flyder helt og holdent på teknologi fra Sovjetunionen,« siger Eirik Newth.

Derfor ser det ud til, hvis alt går vel, at Indien overhaler Rusland indenom i en slags gentagelse af 60ernes rumkapløb.

De har sendt et fartøj op, der efter planen også skal lande på månens overflade i den kommende uge.