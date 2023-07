Et russisk luftangreb i ukrainske Odessa har forvoldt stor skade på en domkirke fra 1700-tallet.

'Endnu et russisk missilangreb på fredelige Odessa,' skriver guvernør Oleh Kiper på beskedtjenesten Telegram og beretter, at missilerne også har kostet et enkelt menneskeliv og såret 19.

Foto: Oleksandr Gimanov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Oleksandr Gimanov/AFP/Ritzau Scanpix

Domkirken ved navn Spaso-Preobrazhenskyi hører under den ukrainsk-ortodokse kirke (UOC) og er den største af sin slags i Odessa. Den blev indviet i 1809.

Det religiøse symbol på Odessas skytshelgen blev fundet under murbrokkerne, skriver Reuters.

Missiles against peaceful cities, against residential buildings, a cathedral... There can be no excuse for Russian evil. As always, this evil will lose. And there will definitely be a retaliation to Russian terrorists for Odesa. They will feel this retaliation.



All those who… pic.twitter.com/gcpD30BFP1 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 23, 2023

I Ukraine er UOC anklaget for at have forbindelser til den russisk-ortodokse kirke, som støtter invasionen af Ukraine.

Havnebyen Odessa er en vigtig eksportcentral i Ukraine og er flere gange blevet angrebet af Rusland.