Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er kommet sprækker, og fundamentet er blevet usikkert. Og de kan ikke gå tilbage, til hvor de før var.

Sådan lyder det mange steder i Rusland lige nu, mens deres granater og missiler regner ned over Ukraine.

Krigen har gjort det åbenbart, at Rusland står foran enorme forandringer. Og kan ende med at være et helt andet land, end vi har været vant til.

Måske endda decideret facistisk.

Det siger Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Han har længe forsket i Rusland efter Sovjetunionens sammenbrud.

I går havde næsten alle de store russiske medier således, ifølge forskeren, en masse historier om Ruslands opbrud og fremtid.

»Der er en generel omtale af, at det russiske samfund er på vej et andet sted hen,« siger Flemming Splidsboel til B.T.

I artiklerne, der er lavet på baggrund af en rapport, bliver der opridset tre scenarier for, hvor Rusland er på vej hen:

Sovjetunionen 2,0, hvor Rusland går tilbage til omfattende statsstyring som i Sovjetunionens tid. Der er fokus på hjemmemarkedet og delvis lukning af grænser for udrejse. Lenins Nye Økonomiske Politik 2,0 med omfattende liberalisering og masser af samarbejde med udlandet. Og yderligere åbning af landet over for omverden. Z-nationen med fokus på Rusland og især etniske russere. Neokonservatisme og ultrapatriotisme gennemsyrer samfundet.

»Verden er i opbrud, og Rusland skal finde sin plads. Her mener russiske meningsdannere, at der er enormt mange muligheder med afslutningen af den eksisterende verdensorden,« siger Flemming Splidsboel.

Store tanker. Store planer.

Men hvorfor kommer det lige nu?

»Det har naturligvis noget med krigen at gøre,« siger Flemming Splidsboel.

»For mange er der en erkendelse af, at man ikke kan gå tilbage, til hvor man var før. Det var slut 24. februar, da Rusland invaderede Ukraine.«

Flemming Splidsboel tror, at det går den vej uanset krigens resultat. Den kommer kun til at påvirke, hvor lang tid der går. Foto: DMITRY ASTAKHOV Vis mere Flemming Splidsboel tror, at det går den vej uanset krigens resultat. Den kommer kun til at påvirke, hvor lang tid der går. Foto: DMITRY ASTAKHOV

I stedet ser mange en mulighed for en ny begyndelse. En ny begyndelse, hvor de kan få et andet samfund. For nogen, et mere nationalistisk samfund. Et mere kontrolleret samfund.

»De folk især er begejstrede,« siger seniorforskeren.

»De snakker om at rense samfundet, som Putin tidligere snakkede om at få et insekt i munden og spytte det ud.«

For Vladimir Putin selv byder det dog også på usikkerhed. Han har i en lang periode fået det russiske system til at fungere for ham. Et »kalibreret system«, kalder Splidsboel det. Det har været afstemt meget nøjagtigt.

»Men nu er der sprækker. Han skal finde et nyt balancepunkt, og derfor er der den her retorik om forrædere, der er patriotismeundervisning, der er ideologiske programmer på universitet og åben snak om censur,« forklarer Rusland-eksperten.

Det er Putins forsøg på at stabilisere skibet, indtil samfundet er i balance igen.

Men med Flemming Splidsboels indsigt, hvad lyder så sandsynligt? Vender samfundet sig mod Vesten og liberalismen igen?

Næppe. Faktisk nærmere det modsatte, lyder hans bud.

»Jeg tror, det mest sandsynlige er en slags Sovjetunionen 2,0 med en blanding af Z-nationen. En endnu stærkere stat tilsat det ultranationalistiske. Vi ser, at staten trækker sig sammen om sig selv, og de siger, staten skal drive udviklingen, mens man ikke stoler lige så meget på private virksomheder.«

»Men man er meget mere fokuseret på russisk etnicitet. At russerne er overlegne. Ja, det kan faktisk blive lidt facistisk, tror jeg.«