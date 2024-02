Nu reagerer Rusland officielt på statsminister Mette Frederiksens udmelding om, at hun vil garantere et dansk militært samarbejde med Ukraine de næste ti år.

Det sker i et svar fra den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir V. Barbin, til B.T.:

»Det er Danmarks investering i at fortsætte blodsudgydelserne i Ukraine i håb om at svække Rusland – ikke i at opnå fred,« skriver han i et kortfattet svar til B.T.

På et pressemøde torsdag kunne Mette Frederiksen fortælle, at Danmark har givet Ukraine et såkaldt 'sikkerhedstilsagn', der kommer til at gælde i ti år.

Statsminister Mette Frederiksen og Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj ved en mindeceremoni i byen Lviv i Ukraine fredag. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Mette Frederiksen og Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj ved en mindeceremoni i byen Lviv i Ukraine fredag. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Samtidig kunne Mette Frederiksen fortælle om endnu en hjælpepakke til Ukraine på 1,7 milliarder kroner. Donationen kommer udover de 33 milliarder, som Danmark allerede har doneret til blandt andet kampvogne, antiluftskyts, ammunition og de aflagte F16 fly.

Også lande som Tyskland, Frankrig og Storbritannien har givet sikkerhedstilsagn til Ukraine.

For at understrege båndene mellem Danmark og Ukraine er Mette Frederiksen fredag på besøg hos den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj, hvor de blandt andet har deltaget i en mindeceremoni i byen Lviv, der ligger i det vestlige Ukraine.

Med sin udmelding taler den russiske ambassadør ind i det narrativ, som den russiske præsident Vladimir Putin har for invasionen af nabolandet Ukraine.

I Putins logik har Rusland indledt en forsvarskrig, og han har ladet Vesten forstå, at krigen og blodsudgydelserne vil stoppe i det øjeblik, at de vestlige lande stopper med at donere våben til Ukraine.

Vladimir Putin har ikke uddybet, om det er fordi, han så regner med at kunne indtage hele Ukraine.

Danmark er et af de lande, der – målt på indbyggertal – har doneret flest penge til Ukraine.

Landet er hårdt presset af, at den russiske krigsmaskine for alvor er kommet i omdrejninger. Senest har Rusland vundet et slag i byen Avdijivka.

Ukrainerne mangler blandt andet artilleri, og en vigtigt milliard-hjælpepakke fra USA lader vente på sig på grund af indenrigspolitisk fnidder, som betyder, at republikanerne blokerer for hjælpepakken.