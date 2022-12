Lyt til artiklen

Den russiske rumfartsorganisation overvejer en redningsplan, der består i at sende et tomt rumfartøj op til den internationale rumstation (ISS) for at hente tre kosmonauter ned før planlagt.

Årsagen er, at deres Soyuz-kapsel fik en læk i kølesystemet, mens den var forankret til ISS.

Myndighederne fra Roscosmos og NASA sagde på en nyhedskonference i går, torsdag, at de fortsætter med at undersøge, hvordan køleanlægget på den eksterne radiator fik lækken i sidste uge. Det skete, netop som to kosmonauter var ved at forberede en tur uden for rumstationen.

Russerne har endnu ikke taget nogen endelig beslutning om, hvordan de tre kosmonauter skal komme tilbage til Jorden. Det kan ske ved at sende et tomt Soyuz-fartøj op for at hente dem, eller den ikke så sikre metode: at sende dem hjem i den lækkede kapsel, uden det meste af dens køling. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Lækken, som opstod 14. december, fik missionskontrollen i Moskva til at aflyse rumvandringen. En liveoptagelse fra NASA viste, hvad der lignede en flok snelignende partikler, der sprøjtede ud fra enden af Soyuz-rumfartøjet.

Lækken varede i timevis og tømte kølesystemet for væske til at regulere temperaturen ind i kapslen. Ingen af de ombordværende syv kosmonauter/astronauter var i fare.

De tre, der skal hentes hjem før tiden, er kosmonauterne Sergey Prokopyev og Dimitri Petelin, som blev sendt op til ISS sammen med den amerikanske astronaut Frank Rubio i september i den nu lækkede Soyuz-kapsel. Frank Rubio skal også med hjem.

De tre skulle efter planen først vende hjem til Jorden til marts. Men Sergei Krikalev, den russiske chef for bemandede rumrejser, og NASAs ISS manager, Joel Montalbano, siger, at Roscosmos vil hente dem hjem to eller tre uger før tid, hvis Rusland beslutter at sende en tom Soyuz-kapsel op til ISS.

Fire andre medlemmer af ISS – to fra NASA, en tredje russisk kosmonaut og en japansk astronaut – er også om bord på ISS. De kom med en SpaceX Crew Dragon, der er parkeret ved den internationale rumstation.

At sende den ramte Soyuz MS-22 tilbage til Jorden med et kølesystem, der ikke er i orden, virker ikke særligt sandsynligt. Sergei Krikalev bemærkede på pressekonferencen, at temperaturen vil stige betragteligt i kapselen, når døren ind til ISS bliver lukket.

Den internationale rumstation er lige så lang som en fodboldbane. Den er placeret i et kredsløb 400 kilometer over Jorden.

Den har været i gang i over to årtier og ledes af et partnerskab mellem US og Rusland. Canada, Japan samt 11 europæiske nationer.