Hvad har en undersøisk gasledning til 73 milliarder kroner mellem Rusland og Tyskland at gøre med den højspændte situation i og omkring Ukraine?

Svaret er næsten alt.

For med de såkaldte 'Nord Stream'-gasledninger kan Rusland slukke for varmen i Tyskland i løbet af et splitsekund og dermed fryser Tyskland både i husstandene, men også økonomien og med det fryser EU. Og det hele trækker forbindelse til en tidligere tysk kansler, som nu er i bestyrelsen for et russisk statsejet energiselskab.

»Det er en spændende situation på mange måder, fordi man har tyskerne som den drivende motor i EU og har haft det i mange år. Tyskerne har deres eget ærinde i denne sammenhæng, og er ikke nødvendigvis helt som EU forestiller sig,« forklarer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Vi er vant til at se Tyskland som pragmatisk og ikke aggressiv størrelse, men på en mærkelig måde er de havnet i en værre suppedas.«

'Nord Stream 1', som udspringer fra et område tæt på den finske grænse er for længst færdig bygget, men 'Nord Stream 2', som kommer fra Ust-Luga, er ikke helt færdig.

Og den amerikanske præsident, Joe Biden, har tidligere været ude og sige, at han nok skal sørge for, at 'Nord Stream 2' ikke bliver til noget, hvis Putin ikke slapper af med at spænde musklerne over for Ukraine.

'Nord Stream 2' kan, hvis det er nødvendigt, levere 55 milliarder kubikmeter gas om året. Det er mere end 50 procent af Tysklands årlige forbrug og kan være så meget som knap 100 milliarder kroner værd for Gazprom, det russiske statsejede energiselskab, der kontrollerer rørledningen.

Arkivfoto af gasledningen Nord Stream 2. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Arkivfoto af gasledningen Nord Stream 2. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo Foto: MAXIM SHEMETOV

Den nyudnævnte tyske kansler Olaf Scholz har for nylig været på besøg hos Putin, og man har for tysk side intet nævnt om 'Nord Stream 2' under hele den højspændte situation mellem Ukraine og Rusland. I ren og skær frygt for, hvad Putin kan finde på med gasledningerne. Og selvom Tyskland er med i NATO og er forpligtet til at hjælpe, så er der slået lidt tvivl om deres hjælp også selvom Scholz forventer en russisk deskalering.

»Vi er inde ved det centrale i tyskernes passivitet. Putin bruger gasleverancer til Europa som et våben, selvom Kreml fastholder, at det kun er kommercielt foretagende. Rusland står for en stor del af den varme og den energi, som Europa får,« forklarer Jakob Illeborg og fortsætter:

»Det forklarer den konflikt vi er i lige nu. Man ser det som en 'Ringenes Herre'-situation, den der kontrollerer gassen ind i Europa kontrollerer Europa og det betyder, at Putin har magten over Europa.«

Og hele gaseskapaderne stammer tilbage fra 2005, hvor den daværende Gerhard Schröder var med til at underskrive aftalen om den første 'Nord Stream'.

Gerhard Schröder og Putin. (Photo by ALEXEY NIKOLSKY / RIA NOVOSTI / AFP) Foto: ALEXEY NIKOLSKY Vis mere Gerhard Schröder og Putin. (Photo by ALEXEY NIKOLSKY / RIA NOVOSTI / AFP) Foto: ALEXEY NIKOLSKY

For Schröders sidste handlinger som kansler i 2005 var at godkende Nord Stream-projektet, der gav Rusland mulighed for at lægge rørledninger under Østersøen og pumpe gas direkte ind i Tyskland. Som kansler er han set mange gange i Rusland og har efterfølgende også holdt sin 70-års fødselsdag i Rusland med Putin som gæst, ifølge The Times.

Schröder blev efter sin embedsperiode udnævnt til bestyrelsen for Rosneft, Ruslands største olieproducent, samt leder af aktionærudvalget i Nord Stream, et selskab oprettet af den statslige energigigant Gazprom. Og siden da er han kommet i bestyrelsen i Gazprom.

I kølvandet på Fukushima-atomreaktorens nedsmeltning i 2011 begyndte Merkel at fremskynde Tysklands udfasning af atomkraft og dermed lagde mere fokus på gas.

Og på grund af den daværende aftale med russerne, kan det nu gå galt for Europa.

»Vi sidder alle i saksen, fordi Tyskland sidder i saksen. Det er foruroligende, at Putin er aggressiv mod Ukraine og har spillet sin kort godt i forhold til Tyskland,« fortæller Jakob Illeborg.