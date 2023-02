Lyt til artiklen

Rumænien har sendt to Mig-21 Lancer-jagerfly i luften for at identificere et ukendt objekt.

Det skriver det rumænske forsvarsministerium på sin hjemmeside.

Luftvåbnets overvågningssystem blev opmærksom på et objekt, som ligner en vejrballon, omkring klokken 12.30, og derfor sendte man klokken 12.40 to jagerfly af sted fra 86. luftbase i Fetesti.

Vejrballonen skulle have befundet sig i 11 kilometers højde i den sydøstlige del af Rumænien.

Men da piloterne kom i nærheden af lokationen, var der ingenting at se hverken på flyenes radar eller visuelt, at der var en vejrballon i luften, men de holdt sig i luften i 30 minutter.

»Det rumænske luftvåben overvåger konstant, i samarbejde med de allierede styrker, det nationale luftrum og området i nærheden,« lyder det til sidst fra ministeriet.