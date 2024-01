Om få dage går det for alvor løs. Det første primærvalg i USA finder sted i jagten på supermagtens næste præsident.

Umiddelbart er Donald Trump den helt store favorit. Men der er et spinkelt håb for nogle af de andre. Et muligt mirakel er i vente.

Tager man et kig på de forskellige meningsmålinger inden Iowas Caucus mandag 15. januar, så er der en simpel ting, der går igen og igen.

Den tidligere præsident Donald Trump fører STORT i samtlige målinger.

De nærmeste konkurrenter i form af den tidligere FN-ambassadør under netop Trump, Nikki Haley, og Floridas guvernør, Ron DeSantis, er ikke i nærheden.

Og formentlig bliver det også resultatet, når de republikanske vælgere i Iowa har haft deres at sige ved det specielle Caucus-valg.

»Alt tyder på, at Trump vinder Iowa. Intet tyder på, at hverken Nikki Haley eller Ron DeSantis kan indhente ham,« siger chefredaktør ved Kongressen.dk, Anders Agner.

»Spørgsmålet er så, hvem der bliver nummer to, og hvem der dropper ud,« siger han videre.

Gennem hele efteråret har det været billedet. Donald Trump med en solid føring, de andre republikanske præsidentkandidater halsende efter med et spinkelt håb om et mirakel.

Trods adskillige møgsager for den tidligere præsident, ture i retten, anklager om alt fra betaling af pornostjerner til forsøg på at afmontere det amerikanske demokrati, så har Trump kun vedligeholdt sin solide føring.

Hans helt tætte konkurrent i form af Ron DeSantis har derimod stort set kunne se sin kampagne kollapse. Fra at være helt lige med den tidligere præsident i målingerne i det tidlige forår sidste år til nu knap nok at være den nærmeste konkurrent.

Faktisk er det gået så skidt for DeSantis, at et skidt resultat i Iowa kan være enden på guvernørens præsidenthåb, mener Anders Agner.

»Vil vi se Chris Christie eller Ramaswamy droppe ud? Eller måske endda Ron DeSantis, hvis han taber stort nok,« siger han nærmest profetisk, da Chris Christie droppede ud af ræset under et døgn efter interviewet med B.T.

Ron DeSantis og Nikki Haley i forbindelse med den seneste debat mellem det to. Netop DeSantis og Haley har ekstremt meget på spil i Iowas caucus-valg. Foto: Jim Watson/AFP/Ritzau Scanpix

Netop Iowa er dog et sært sted. Præsidentkampagner kan blive tabt på gulvet, men de kan også få et solidt løft.

Det sidste så vi med den daværende ret ukendte senator Barack Obama, da han tilbage i 2008 fik et resultat i Iowa, som sendte hans kampagne med kurs mod Det Hvide Hus.

Det modsatte så vi faktisk for fire år siden, da nuværende præsident Joe Biden led et forsmædeligt nederlag.

Så man ved aldrig helt.

»Historisk har Iowa været et sted, der kan give en kandidat et solidt rygstød. Iowa kan levere overraskelser, hvor en mindre kendt kandidat pludselig gør noget,« siger Anders Agner.

Det er dog ikke helt lige til. Trumps føring har nemlig været stor længe. Og det er ikke set før, at en kandidat har sat den type føring, som den tidligere præsident har, over styr.

»I Iowa skal der ske noget, der aldrig er sket før. Det skyldes, at de andre kandidater end Trump har været bagud i månedsvis i målingerne,« forklarer Anders Agner.

Men …

Det ‘noget’, der kunne ske, kunne være, at en kandidat som Nikki Haley får et overraskende godt resultat.

Et sådan løft i momentum kunne bæres med videre til New Hampshire en uge senere. Trump fører også her i meningsmålingerne.

Men et ‘Iowa bump’ kan være det, der skal til for at give hende fornyede muligheder.

»Nikki Haley satser på et stærkt resultat i Iowa. Et resultat, hun kan tage med videre. Og for hendes kampagne er det helt afgørende, at det sker,« siger Anders Agner.

Han skal se det, før han tror på det.

Men Iowa er Iowa.

»Hvis Haley laver et resultat, så kan det skabe grobund for mere. Og så må vi se,« siger Anders Agner.

B.T. er i Iowa og følger dramaet på nærmeste hold.