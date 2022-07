Lyt til artiklen

Det er ikke kun i Europa, som den seneste tid har været ramt af en voldsom hedebølge, at temperaturerne ligger i den ekstremt høje ende.

I Kina har gennemsnitstemperaturen siden juni ligget på 22,1 grader, og mindst 71 vejrstationer har de seneste uger målt rekordhøj varme. I fire byer har man målt 44 grader – og ifølge landets nationale klimacenter er sommeren 2022 den varmeste siden 1961. Det skriver CNN.

Nu ser millioner og atter millioner af kinesere frem mod en weekend, hvor varmen får endnu et nøk opad. Fredag viste termometeret over 40 grader i 19 forskellige kinesiske byer. Det har udløst en »rød alarm«, som er landets højest mulige varmevarsel.

Derudover er 208 byer og amter i »orange alarm«, som er det næsthøjeste varsel og indikerer temperaturer over 35 grader.

For at forhindre hedeslag i de varme dagtimer frarådes kineserne udendørs aktiviteter og opfordres til at forkorte deres arbejdsdage.

Høj varme er som sådan ikke noget nyt i verdens folkerigeste land. Ifølge Kinas Meteorologiske Institut er den årlige gennemsnitstemperatur i landet steget med 0,26 grad pr. årti siden 1950.

Siden 1990 er antallet af hedebølgerelaterede dødsfald steget dramatisk. Ifølge et studie fra The Lancet døde 26.800 mennesker af varme i Kina i 2019.

Ser man mod europæiske himmelstrøg, fik den ekstreme varmebølge britiske myndigheder til at erklære nødssituation – og førte til evakueringer og skovbrande i især Portugal, Spanien og Frankrig.

Helt så hedt blev det ikke i Danmark, selvom Lolland onsdag slog varmerekorden for juli måned med 35,9 grader. De høje temperaturer, vi i øjeblikket ser, er kun begyndelsen på de varme vejrbølger, vi kan forvente i fremtiden, fortalte klimaforsker ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Martin Olesen i den forbindelse.

»Det, vi ser nu, er i tråd med, hvad vi forventer. Vi ser mod en fremtid med langt flere hedebølger, end vi er vant til, tropenætter og længere tørkeperioder om sommeren,« sagde han til Berlingske tirsdag.

»Varmerekorder vil ikke længere være breaking news, for vi kommer til at se dem så ofte, at det bliver kedeligt.«

