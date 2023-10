Det er netop kommet frem, at Robert F. Kennedy Jr. har valgt at stille op som præsident som selvstændig, og altså ikke som kandidat hos Demokraterne.

Det skriver AP.

Som det ser ud lige nu, ligger Robert F. Kennedy Jr. til at få 15 procent af stemmerne ved Demokraternes primærvalg, så han er ikke ligefrem selvskrevet til at blive USAs næste præsident.

Og det er her, problemet for den nuværende præsident Joe Biden findes.

Hvis Robert F. Kennedy Jr. formår at tage 15 procent af de demokratiske stemmer til præsidentvalget, kan det nemlig betyde et nederlag til Biden, der har brug for hver en stemme.

Men der er dog et håb for Joe Biden.

For som tidligere nævnt har Robert F. Kennedy Junior også et stort følge på den amerikanske højrefløj.

Og måske kan det betyde, at han også vil trække stemmer fra Trump.

Netop Robert F. Kennedy Junior er ellers så tæt på politisk blåt blod hos demokraterne i USA, som det er muligt.

Han er søn af den myrdede tidligere amerikanske justitsminister Robert F. Kennedy og nevø til den dræbte amerikanske præsident John F. Kennedy.

Du kan læse meget mere om den kontroversielle kandidat i portrættet her.