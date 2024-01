Det lakker måske mod enden for A23a.

Navnet dækker over verdens største isbjerg.

Konklusionen kommer, efter et skib fra Eyos Expeditions, som tilbyder ture til verdens mest afsidesliggende steder, nåede frem til isbjerget og så enorme hulninger i isvæggene.

Det skriver BBC.

Allerede i 1986 brød A23a fri fra Antarktis, men indtil for nylig har isbjerget levet i ro og mag, da det 4.000 kvadratkilometer store areal, som isbjerget dækker, sad fast i bundslam. Det gør det dog ikke længere.

I stedet driver det nu rundt og er på en rute, som ifølge eksperter vil føre til, at isbjerget i sidste ende kan 'visne til ingenting'.

Milde lufttemperaturer vil føre til smeltevand på overfladen, som vil løbe gennem isbjerget og åbne sprækker. Det vil føre til, at støttepillerne ved førnævnte hulninger kollapser, og den is, som nedsænkes, vil, når den via sin egen opdrift stiger igen, æde af bjergets kanter.

»Vi så bølger, der var 3-4 meter høje, smadre ind i bjerget,« siger ekspeditionsleder Ian Strachan til BBC.

»Det skabte kaskader af is – en konstant tilstand af erosion.«

Det er dog ikke helt garanteret, at A23a forsvinder. Eksperterne har kigget på isbjerget D28, som er længere fremme på den samme rute, som A23a er ude på.

For selvom D28, siden det i 2019 løsrev sig i 2019, har mistet en tredjedel af sit areal, har det dog formået at forblive i ét samlet stykke