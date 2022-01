Det kan nok ikke lade sig gøre i en Nissan Micra eller Ford Ka.

Men som bekendt er flere dele af de tyske motorveje uden hastighedsbegrænsninger, hvor man uden tøven kan teste ens bils maks. hastighed. Og det gjorde en tjekkisk rigmand med sin Bugatti Chiron.

For med den milliondyre Bugatti Chiron og ejer Radim Passer, blev sportsvognen presset helt op på 414 km/t på en strækning af Autobahn A2 mellem Berlin og Hannover.

Det skriver Associated Press.

Og selvom Passer intet ulovligt har gjort, så møder han alligevel en stor kritik fra det tyske transportministerium.

Selvom den lynhurtige køretur blev foretaget klokken lidt i fem tidlig morgen, så var der stadig andre biler på vejen, og derfor lyder det nu fra det tyske transportministeriet, at de 'afskyer enhver adfærd i trafikken, der fører til eller kan føre til fare for trafikanterne'.

»Alle trafikanter skal overholde reglerne i færdselsloven,' lyder det videre fra transportministeriet med henvisning til den første paragraf i den tyske færdselslov, som siger, at 'enhver trafikant skal opføre sig på en sådan måde, at ingen andre kommer til skade, kommer i fare, bliver hindret eller generet mere, end det er uundgåeligt under omstændighederne.«

Ministeriet understreger også i pressemeddelelsen, at loven også kræver, at chauffører 'kun kører så hurtigt, at køretøjet konstant er under kontrol.'

Den tjekkiske rigmand slipper derfor for bøder og efterfølgende konsekvenser.

En Bugatti Chiron har 1500 hk og en topfart på 420 km/t og koster ifølge flere danske bilmedier mellem 15 og 20 millioner kroner uden danske afgifter.