Sir Richard Bransons rumfartsorganisation, Virgin Galactic, har fået forbud mod at foretage flere testflyvninger op i rummet.

Det skyldes, at de amerikanske sikkerhedsmyndigheder skal undersøge et såkaldt uheld, der foregik under Bransons rumrejse i juli. Det skriver Sky News.

USAs føderale rumfartsadministration, FAA, siger, af raketfartøjet, som bragte den britiske milliardær og fem af hans ansatte op på kanten af rummet, røg en smule ud af kurs på vejen tilbage til sin landingsbane i ørkenen i New Mexico 11. juli.

Uheldet bragte rumfartøjet uden for det trafikområdet, der skulle være i.

Rumfartøjet ses her under turen opad. Foto: VIRGIN GALACTIC / HANDOUT HANDOU Vis mere Rumfartøjet ses her under turen opad. Foto: VIRGIN GALACTIC / HANDOUT HANDOU

»Virgin Galactic må ikke gentage flyvningerne med SpaceShipTwo-fartøjer, før FAA godkender den rapport om uheldet, så det ikke risikerer at påvirke sikkerheden,« siger FAA i en udtalelse.

Virgin Galactic insisterer på, at Richard Branson og de andre astronauter, der deltog, ikke på noget tidspunkt var i fare.

Det indrømmer dog, 'at flyets nedtur afveg fra den oprindelige plan', men tilføjede: 'Det fløj ikke uden for den lodrette del af det beskyttede luftrum'.

Ifølge Virgin Galactic droppede flyet ud af det beskyttede luftrum i et kort øjeblik – et minut og 41 sekunder – før det vendte tilbage igen.

SpaceShipTwo ses her under landingen på banen i ørkenen i New Mexico. Foto: VIRGIN GALACTIC / HANDOUT Vis mere SpaceShipTwo ses her under landingen på banen i ørkenen i New Mexico. Foto: VIRGIN GALACTIC / HANDOUT

Firmaet siger, at det samarbejder med FAA for at finde vejen til flere flyvninger.

Richard Branson kaldte rumturen 11. juli for en oplevelse for livet. Den var samtidigt startskuddet til et kommerciel udnyttelse af SpaceShipTwo, der i fremtiden skal fragte turister ud i rummet.