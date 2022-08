Lyt til artiklen

Energipriserne i Europa er i forvejen steget eksplosivt på grund af de langt mindre leverancer af olie og især gas fra Rusland.

Nu risikerer de at blive endnu dyrere – af en helt anden årsag.

Den tørre og varme sommer har ført til, at vandstanden i Rhinen er faldet drastisk, og nogle steder er den nu så lav, at den store centraleuropæiske flod er tæt på at måtte lukke for transport af varer. Det skriver Bloomberg.

Ved den tyske by Kaub, som ligger syd for Ruhr-området og er et trafikknudepunkt for skibstrafikken på Rhinen, er vandstanden faldet til 60 centimeter, og det forventes, at den vil nå ned på 47 centimeter i løbet af weekenden.

Det er kun syv centimeter over grænsen for, hvornår floden må lukkes for skibstransport.

Sker det, vil det være et meget alvorligt slag for hele Europa.

Rhinen er en hovedtrafikåre for transport af varer i Centraleuropa, og en nedlukning vil gøre varetransporten mere besværlig.

Det kommer i så fald til at ramme forbrugerne. På to måder.

Denne cykel er kommet til syne i den hollandske by Lobiths havn i Rhinen på grund af den lave vandstand. Foto: Vincent Jannink/EPA/Ritzau Scanpix

De varer, som transporteres i stor stil via Rhinen – såsom brændstof, kul og kemikalier – vil blive dyrere at transportere – med klar risiko for, at forbrugspriserne vil stige. Det vil være en alvorlig udfordring for de europæiske forbrugere, som i forvejen må leve med energipriser, som er stukket helt af siden den russiske invasion af Ukraine.

Men også på lidt længere sigt kan en nedlukning af Rhinen blive en stor udfordring.

»Med forstyrrelser af transporten via Rhinen og alternativer såsom jernbaner og veje, som ser ud til at blive stadig dyrere, bliver det svært for Tyskland og Schweiz at opbygge lagre af gasolie og diesel, før temperaturerne falder,« siger John Folds, som analyserer det europæiske oliemarked for Facts Global Energy, til Bloomberg.

Sådanne energilagre bestræber lande over hele Europa sig netop på at opbygge netop nu på grund af usikkerheden om leverancerne af især gas til vinter. Her bliver der behov for blandt andet gas til opvarmning.

Rhinen er stadig farbar, men den lave vandstand påvirker allerede nu varetransporten.

»Kultransporten er allerede blevet ramt på grund af den lave vandstand, fordi færre skibe er tilgængelige, og de, som er, fragter mindre,« oplyser energiselskabet EnBW AG i en udtalelse og tilføjer:

»Derfor stiger prisen for transport af kul, hvilket fører til, at det bliver dyrere at drive kulkraftværkerne.«

I 2018 førte meget lav vandstand i Rhinen ifølge JPMorgan til, at Tysklands økonomiske vækst i fjerde kvartal blev 0,4 procent lavere, end den var blevet, hvis vandstanden havde været normal.

Denne gang kan konsekvenserne blive endnu større på grund af, at vi i forvejen befinder os i en energikrise i Europa.