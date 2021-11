I disse dage er FNs klimakonference COP26 i Glasgow i fuld gang.

Her mødes verdens stats- og regeringsledere for at drøfte løsninger til klodens klimaudfordringer.

Og det betyder unægteligt, at mange reportere og journalister må trække i arbejdstøjet.

Men for den svenske TV4-reporter Tomas Kvarnkullen tog onsdagens dækning en uventet drejning. Det skriver flere medier, heriblandt TV4.

Ude foran et hotel, blev han nemlig angrebet af en truende mand, der med ordene 'Forsvind TV4', slog reporteren i baghovedet.

Et overfald, der har resulteret i en lettere hjernerystelse.

Tomas Kvarnkullen fortæller, at han efter omstændighederne har det godt.

»Det var en ret ubehagelig oplevelse. Det er Ikke noget man forventer at blive udsat for,« siger han til TV4.

Gerningsmanden stak hurtigt af fra stedet, men der gik ikke længe fra episoden blev anmeldt, til han var i politiets varetægt.

En anholdelse, der krævede hele seks politifolk.

Gerningsmanden efterforskers nu for flere forbrydelser, herunder overfald.