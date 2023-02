Lyt til artiklen

Selv farven er specialudviklet og har sit helt eget navn: Argent Atlantique.

Og bilen, der onsdag blev solgt i Paris som den dyreste nye bil nogensinde, findes også kun i et eneste eksemplar: Navnet er Bugatti Chiron Profilée.

Prisen hos auktionshuset RM Sotheby's endte endda på lige knap det dobbelte, af hvad vurderingen lød på.

For den unikke bil blev solgt for 9,7 millioner euro, hvilket svarer til lige over 72 millioner kroner.

Som auktionseksperten John Wiley siger til CNN, så har interesserede bilsamlere på forhånd vidst, at de »har budt vel vidende, at de aldrig ville få en ny chance«.

Hvilket sandsynligvis har været med til at presse prisen i vejret, for ifølge RM Sotheby's skulle der have været stor interesse, på i salen, online og via telefon.

Udviklingen af Bugatti Chiron Profilée begyndte i 2020, og den kan accelerere fra nul til 100 kilometer i timen på 2,3 sekunder.

Det var samtidig den sidste benzindrevne såkaldte superbil, som Bugatti kommer til at fremstille.

Den hidtil dyreste nye bil blev solgt i 2017 for cirka ti millioner kroner mindre. Det var en Ferrari LaFerrari Aperta.