Den kolde luft fra Arktis skaber i disse dage alvorlige problemer i Kina.

Der er lige nu bidende koldt i landet mod øst, og varmeforsyningerne kan ikke følge med.

Siden 11. december har temperaturerne i hovedstaden Beijing i over 300 timer ligget under frysepunktet, og i ni af dagene har der været under ti minusgrader.

Ifølge Reuters har der ikke været så koldt, siden man begyndte at registrere og gemme temperaturdata i 1951.

Fiskebåde i Kina omgivet af is. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Fiskebåde i Kina omgivet af is. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Samtidig er der flere steder i landets nordlige regioner registreret ned til minus 40 grader celsius, og myndighederne har da også udsendt flere varsler om det iskolde vejr.

Flere steder kæmper virksomhederne, der har ansvaret for at levere varme, desuden en hård kamp for at hænge på.

Og i byen Jiaozou er kampen kun blevet mere uoverskuelig af, at en varmekeddel – byens største – er gået i stykker.

Meldingen er ifølge nyhedsbureauet, at man først forventer at have udbedret fejlen og genoptaget forsyningen anden juledag.