Den tidligere realitydeltager Josh Duggar er blevet idømt 12 år og syv måneders fængsel.

Det sker på baggrund af, at han har modtaget og været i besiddelse af en stor mængde børneporno.

Det skriver New York Times.

Selv har han nægtet sig skyldig, mens hans forsvarsadvokat mente, han kun skulle have fem år i fængsel.

Ifølge CBS News ønskede anklageren den hårdeste straf – altså knap 20 års fængsel. Men dommen endte i stedet midt imellem de to bud.

Josh Duggar blev kendt, da han deltog i det amerikanske TLC-program '19 Kids and Counting', hvor man følger Jim Bob og Michelle Duggar og deres 19 børn, hvoraf Josh Duggar er deres ældste søn.

Han blev anholdt i april 2021, efter at en efterforsker fandt frem til, at børnepornofiler blev delt på en computer, der kunne spores til Duggar.

Efterforskere vidnede under retssagen, at billeder, der skildrer seksuelt misbrug af børn, inklusive småbørn, blev downloadet i 2019 på en computer hos en bilforhandler, som Duggar ejede.

Tilbage i 2015 fik anklager om, at Duggar havde forulempet fire af sine søstre og en barnepige år tidligere, TLC til at lukke '19 Kids and Counting'.

Politiet begyndte at efterforske overgrebene i 2006 efter at have modtaget et tip fra en ven af familien, men konkluderede, at forældelsesfristen for eventuelle anklager var udløbet.

Duggars forældre sagde dengang, at han havde tilstået krænkelserne og undskyldt, og da beskyldningerne dukkede op igen i 2015, undskyldte Duggar selv offentligt for sin adfærd, men gik ikke i detaljer med, hvilken type adfærd han talte om.

Nogle måneder senere undskyldte han offentligt for at være sin kone utro og for at være afhængig af porno. Noget, han skulle have søgt behandling for.

Johs Duggars tidligere adfærd »giver et alarmerende billede af omfanget af hans seksuelle interesse i børn, som domstolen bør overveje ved domsafsigelsen,« lød det fra anklageren under retssagen.

Josh Duggars er gift med Anna Renee Duggar, og de har tilsammen syv børn.