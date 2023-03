Lyt til artiklen

'Rasputitsa'.

Det er meget muligt, du ikke har hørt om det ord før, men det dækker over et fænomen, der historisk har skabt store udfordringer for militærstyrker på tværs af Ukraine og Rusland – og det er muligvis så småt begyndt at vise sit ansigt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Rasputitsa bruges to gange om året til at beskrive perioder, hvor vejene bliver ufremkommelige i eksempelvis Ukraine og Rusland.

Om efteråret på grund af kraftige regnsyl – og om foråret, hvor det historisk rammer hårdest, på grund af smeltende sne og optøning af den frosne jord.

Det kan være med til at forvandle veje til sumpede og ufremkommelige områder – og det kan skabe store problemer for styrker, der udkæmper kampe i området. Særligt på grund af den mudder, der kan opstå.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har det pludseligt varmere vejr og regnen i Ukraine gjort den frosne jord blødere flere steder. Blandt andet i Donetsk-regionen, hvor ukrainske soldater søger ly fra fjendens beskydning i mudrede skyttegrave.

»Begge sider forbliver i deres positioner, for som du kan se, betyder forår mudder. Det er således umuligt at bevæge sig fremad,« fortæller den 59-årige Mykola, der er chef for en ukrainsk enhed på frontlinjen til mediet.

Reuters oplyser videre, at man har set flere militærkøretøjer sidde fast i mudderet.

Men det betyder ikke, at kampene i området ved byen Bakhmut – der er blevet beskrevet som 'kødhakkeren' som følge af brutale og blodige kampe – er stilnet af.

Fra en af skyttegravene, der er skåret dybt ned i jorden i et zigzag-mønster, fortæller den 25-årige delingschef Volodymyr, at hans mænd er parate til at operere i alt slags vejr.

»Når vi modtager et mål, betyder det, at vi er nødt til at ødelægge det,« siger han.

De russiske styrker har den seneste tid presset på i det østlige Ukraine for blandt andet at omringe og indtage Bakhmut.

Den ukrainske militæranalytiker Oleh Zhdanov har ifølge Reuters oplyst, at de russiske styrker har drevet en kile ind mellem landsbyerne Yadhidne og Berkhivka ved den nordlige tilgang til Bakhmut – i et forsøg på at afskære vejen mod vest til Chasiv Yar.

»Den sydlige del af Bakhmut er det eneste område, der kan beskrives som under ukrainsk kontrol. I alle andre distrikter er situationen uforudsigelig,« siger han i en videokommentar og tilføjer:

»Det er umuligt at sige, hvor frontlinjen er.«