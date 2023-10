Den blodige konflikt mellem Israel og terrororganisationen Hamas fylder i alle medier.

Følelserne går højt i mange dele af verden, hvor folk vælger side. Det kan TV 2s korrespondent Rasmus Tantholdt skrive under på, efter han har dækket konflikten, siden den begyndte lørdag morgen.

»Jeg har dækket Mellemøsten i over tyve år. Min erfaring er, at når man dækker begivenheder i mellemøsten, så kan man godt forberede sig på at blive svinet til. Det er jeg også blevet den her gang.«

»Det er ikke synd for mig. Det er helt okay, hvis bare man nøjes med at svine min journalistik til - bedre er jeg heller ikke, så det er helt okay,« siger Tantholdt, der ankom til Israel lørdag direkte fra Ukraine.

Men der er grænser for, hvad TV 2-profilen vil finde sig i.

»Jeg sætter grænsen ved trusler mod mig, ukvemsord og folk, der beskylder mig for at lyve uden at kunne dokumentere det. Og dem blokerer jeg, så snart jeg ser det.«

Rasmus Tantholdt dækker i øjeblikket konflikten mellem Israel og Hamas. Foto: TV 2 Vis mere Rasmus Tantholdt dækker i øjeblikket konflikten mellem Israel og Hamas. Foto: TV 2

Hamas' angreb lørdag morgen flere steder i Israel, hvor især et angreb på en musikfestival nær Gaza har skabt overskrifter. Her anslår man, at mindst 260 personer er døde.

Efterfølgende har Israel udført flere gengældelsesangreb. Ifølge israelske medier er dødstallet i Israel minimum 900, mens mindst 770 personer ifølge palæstinensiske sundhedsmyndigheder har mistet livet i Gaza.

Rasmus Tantholdt fortæller, at konflikten gør stort indtryk på ham.

»Jeg holder ikke med nogen - jeg holder med de civile, uanset hvor jeg møder dem.«

»Jeg har lige været ude hos en familie, der sendte deres søn til fest, og han er på alder med min egen søn. Jeg var inde at se hans værelse, og det ligner min egen søns værelse med sportsplakater, en guitar og en deodorant, der lugter lidt for kraftigt. Han er nu kidnappet,« siger Rasmus Tantholdt.

Rasmus Tantholdt kom til Israel lørdag direkte fra Ukraine. Foto: TV 2 Vis mere Rasmus Tantholdt kom til Israel lørdag direkte fra Ukraine. Foto: TV 2

Han fortæller videre, at TV 2 har et beredskab, til når ansatte bliver truet. Det har han takket nej til indtil videre.

»Men det kan jo være, det bliver relevant,« siger Tantholdt.