55 millioner kroner bare for at sige ja til et job. Det lyder meget godt, ikke?

Sådan er i hvert fald situationen for Tom Kristiansen, der fik en 'ekstraordinær kompensation', da han blev ny norsk administrerende direktør i Rema 1000.

Det kunne norske DN beskrive på baggrund af dagligvaregigantens årsrapport for 2021.

Derudover fik Kristiansen sidste år en løn på 5,6 millioner kroner.

Det falder ikke i god jord hos stortingspolitiker for SV Ingrid Fiskaa. Det skriver norske Børsen.

»Det er hul i hovedet. Jeg synes, det er grotesk, især i betragtning af de øgede fødevarepriser. Vi ved, at de store fødevarekæder får godt betalt og er en vigtig årsag til, at fødevarepriserne nu stiger for folk,« siger hun til Børsen.

Ifølge Fiskaa har Kristiansen fået 1.600 gange, hvad en voksen mand forventes at bruge på mad og drikke i løbet af et år. Hun fortæller, at hun så har taget udgangspunkt i SIFOs referencebudget for 2022.

En anden måde at regne det på er, at Kristiansen har fået 167 gange mere, end hvad en almindelig Rema 1000-medarbejder tjener på et år.

Ingrid Fiskaa kan ikke forstå, at man kan have høje fødevarepriser og betale dårlig løn til medarbejderne, når man så kan give en så stor bonus.