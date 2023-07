1.500 til 1.800 danskere skal hjælpes hjem fra Norditalien på grund af voldsomt vejr.

Det oplyser direktør i assistanceselskabet SOS International, Jan Sigurdur Christensen, til TV 2.

Store hagl på størrelse med golf- og tennisbolde regnede sent mandag aften ned over Norditalien – blandt andet i området ved Gardasøen.

Det ødelagde og knuste både biler, campingvogne og telte.

Tirsdag skriv SOS International, der ejes af 11 nordiske forsikringsselskaber og tilbyder læge- og rejseassistance, på sin hjemmeside, at den i løbet af natten havde modtaget opkald fra hundredvis af danskere om skader på biler efter uvejret.

»Det seneste døgns ekstreme vejr i Italien har skabt udfordringer for rejsende, hvis biler er blevet ødelagte af hagl,« lyder det i en melding på hjemmesiden.

»SOS International arbejder på højtryk for at hjælpe alle og har indkaldt al disponibel mandskab i dag og de næste dage for at håndtere den ekstraordinære situation.«

Her ses et af de hagl, der ramte. Foto: Karina Varming Vis mere Her ses et af de hagl, der ramte. Foto: Karina Varming

SOS International oplyser, at det desværre 'er meget udfordrende' at finde alternative hjem-transportformer til de rejsende.

Blandt andet på grund af uvejret omfang, samt at det skete midt i højsæsonen.

»Det er dog lykkedes os at få indgået aftaler med en række danske busselskaber, som allerede i dag (tirsdag, red.) har sat kursen mod Italien for at hente rejsende hjem. Vi bestræber os derfor på, at de første rejsende kan forvente at rejse hjem mod Danmark i morgen onsdag,« lyder det fra SOS International.