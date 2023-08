NASAs ansvarlige sikkerhedschef på missionen vil ikke afvise, at man kan sammenligne affyringen af en rumraket med at affyre en bombe, fordi de bruger enormt mange risikable brændstoffer, når de affyrer en rumraket.

Men der er så mange sikkerhedsprotokoller og forbehold for at sikre, at der ikke er en lige så stor risiko.

Heldigvis da. Se interviewet i videoen herover.