Det er blevet kaldt 'usårligt' og 'Putins supervåben', men endte i stedet med at skabe grobund for noget af et mysterium: For hvorfor har det højteknologiske våben fejlet stort i Ukraine?

Nu mener eksperter at have løst gåden.

Der er tale om det hypersoniske russiske Kinzjal-missil, som generalstabschef Valerij Gerasimov har kaldt 'usårligt', og det svinedyre missil fik i folkemunde hurtigt prædikatet 'Putins supervåben'.

Ikke desto mindre har Ukraine skudt flere Kinzjal-missiler ned.

Selv hævder det ukrainske luftvåben at have nedskudt 25 af de i alt 67 affyrede Kinzjal-missiler, russerne ifølge ukrainerne skulle have affyret under krigen.

Tallene kan ikke verificeres på baggrund af uafhængige kilder, men amerikanske regeringskilder har bekræftet to af nedskydningerne, ligesom videooptagelser viser sønderskudte Kinzjal-missiler. Det skriver Berlingske.

Det otte meter lange, ballistiske missil kan nå en hastighed på 12.000 kilometer i timen, kan bære atomare sprænghoveder og kan endda ændre bane på vej mod sit mål. Så det har været lidt af et mysterium, hvordan ukrainerne har fået ram på 'Putins supervåben'.

Lige indtil nu.

Nordkoreas leder Kim jong-Un ses inspicere et Kinzjal-missil under et besøg i Rusland i september 2023. Yders til venstre ses Ruslands forsvarsminister Sergej Sjojgu. Foto: Russian Defence Ministry/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Nordkoreas leder Kim jong-Un ses inspicere et Kinzjal-missil under et besøg i Rusland i september 2023. Yders til venstre ses Ruslands forsvarsminister Sergej Sjojgu. Foto: Russian Defence Ministry/Reuters/Ritzau Scanpix

Eksperter peger på tre årsager.

Den første og klart vigtigste er det avancerede amerikanske Patriot-luftforsvarssystem, som USA har leveret til Ukraine siden april sidste år. Kun med Patriot-systemet kan ukrainerne som det ser ud nu få ram på Kinzjal-missilerne.

De to andre årsager skyldes specifikke udfordringer med 'Putins supervåbens', som giver ukrainerne en fordel, påpeger den ukrainske militærekspert Roman Svitan overfor mediet Novaja Gazeta Europa.

For det første mister Kinzjal-missilerne så meget hastighed, når de dykker mod deres mål, at Patriot'erne kan ramme dem og sætte dem ud af spillet.

Her ses et ikke-eksploderet sprænghoved fra et nedskudt Kinzjal-missil efter et luftangreb mod Kyiv 5. januar. Foto: State Emergency Service Of Ukraine/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et ikke-eksploderet sprænghoved fra et nedskudt Kinzjal-missil efter et luftangreb mod Kyiv 5. januar. Foto: State Emergency Service Of Ukraine/Reuters/Ritzau Scanpix

For det andet kan det russiske supermissil kun affyres fra MiG-31-kampfly, så ukrainerne ved, de skal være på mærkerne, hver gang et fly af denne type kommer på vingerne.

Et enkelt eksemplar af 'Putins supervåben' koster angiveligt hele ti millioner dollar.

Men det har vist sig at være lidt mindre 'super', end først antaget.