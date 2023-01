Lyt til artiklen

Putins tidligere topdiplomat Boris Bondarev lever i eksil.

Han sagde sit job op i protest mod krigen i Ukraine og søgte asyl i Schweiz, hvor han nu bor på en hemmelig adresse, fortæller norske TV 2.

Selv opfatter han sig ikke som afhopper, for han har ikke skiftet side, og han arbejder heller ikke for en anden stat. Han har blot sagt sit job op.

Når Boris Bondarev ikke mener, at han er afhopper, er det fordi, han ved, hvordan Putins styre ser på afhoppere. Og det bringer dårlige associationer for den forhenværende diplomat.

Fra sit eksil i Schweiz skriver han kronikker og bruger Twitter til at modarbejde styret i Kreml, som han ser som værende korrupte.

»Jeg må ikke tage del i det her vanvid. Jeg behøver ikke lade som om, at jeg støtter, kan lide eller synes, det er i orden at være fortaler for en aggressiv krig,« siger han.

»Nu er det meget nemmere for mig at følge med i krigen, følge med i, hvad der sker og have meninger om den. Om, hvad der egentlig foregår«

Ifølge Boris Bondarev ser Putin ikke kun Ukraine som fjenden. Også landene, der støtter Ukraine – og i særdeleshed USA – bliver af Putin betragtet som fjender.

Derfor mener han også, at de vestlige lande, der støtter Ukraine, skal være forberedt på militære konflikter med Putins Rusland, og han opfordrer derfor Vesten til at yde så meget støtte til Ukraine som muligt, så Rusland taber krigen i Ukraine.

En krig, som Putin ikke har råd til at tabe.

Niels Bo Poulsen, chef for Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, er enig i, at Rusland kunne finde på at lave militære konflikter i de lande, der støtter Ukraine.

»Hvis nu et Nato-land som Polen gav store dele af sit militære udstyr til Ukraine, vil Rusland have nemmere ved skabe militære konflikter i Polen,« forklarer han.

Det er derfor i Vestens interesse at støtte Ukraine, så længe man kan forsvare sig selv.