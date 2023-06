Der mangler penge i den russiske statskasse. Og nu har Vladimir Putins regering præsenteret et nyt tiltag, der skal hive rubler op af lommerne på landets rigeste – oligarkerne.

»Jeg skal fortælle dig en hemmelighed. Ideen om skatten kommer fra erhvervslivet selv, ikke fra staten,« som vicepremierminister Andrej Belousov dog skulle have udtrykt det.

Det skriver Financial Times

For i denne uge er Ruslands lovgivende forsamling, dumaen, blevet præsenteret for et nyt lovforslag, der i al sin enkelthed går ud på, at jo flere penge, man har tjent i de seneste år, jo mere skal man betale.

Alle virksomheder eller privatpersoner, der siden januar 2021 har tjent mere end cirka 80 millioner kroner om året, skal således betale en engangsskat på op mod ti procent af den samlede indtjening, lyder det.

Lovforslaget skal på den måde ikke mindst ramme alle dem, der har profiteret voldsomt på krigen i Ukraine

»De er kloge og velinformerede. De forstår, at de har haft kolossale overskud i 2021 og 2022. Gigantiske overskud,« siger vicepremierminister Andrej Belousov om målgruppen for lovforslaget.

Men ifølge Financial Times er det nu ikke hele sandheden.

Her fremgår det, at de russiske oligarker i mange måneder har kæmpet mod planerne og har forsøgt at udvande omfanget af lovforslaget.

Tilsyneladende uden held.

Det russiske budget viser et underskud på omkring 275 milliarder kroner for det første halvår af 2023.

Det skyldes en kombination af store udgifter til krigen i Ukraine og markant faldende indtægter for eksport af olie og gas.