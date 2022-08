Lyt til artiklen

Planerne for Vladimir Putins forstærkede enegang er blevet særdeles konkrete.

Navnet er indtil videre Ross.

For nu er der blevet præsenteret en konkret, fysisk fremstilling af, hvordan er en russisk rumstation skal se ud – med en tyk streg under 'russisk'. Det skriver flere medier.

I forbindelse med en militærudstilling har det russiske rumagentur Roscosmos nemlig mandag fremvist en model, der også i rummet vil separere Rusland yderligere fra resten af verden. Som det på jordkloden er sket siden invasionen af Ukraine.

Den russiske rumstation har indtil videre fået navnet Ross. Foto: MAXIM SHIPENKOV Vis mere Den russiske rumstation har indtil videre fået navnet Ross. Foto: MAXIM SHIPENKOV

Det sker få uger efter, at Rusland overraskede alle ved at melde ud, at man allerede fra 2024 vil forlade samarbejdet omkring Den Internationale Rumstation, ISS, og i stedet bygge sin egen.

Meldingen kom fra den nyudnævnte chef for Roscosmos, Jurij Borisov, der netop havde fået jobbet af præsident Vladimir Putin.

Ifølge en samtaleudskrift fra det russiske præsidentkontor skulle en kort ordudveksling havde foregået således:

Jurij Borisov: »Jeg mener, at det er på tide, at vi begynder at bygge en russisk rumstation.«

Den internationale rumstation, ISS, fotograferet fra et russiske rumfartøj. Foto: HANDOUT Vis mere Den internationale rumstation, ISS, fotograferet fra et russiske rumfartøj. Foto: HANDOUT

Vladimir Putin: »Godt.«

Den russiske rumstation skal ifølge russiske medier umiddelbart bygges i to faser. I den første fase skal fire modeller sendes op i rummet og rumstationen brugbar. Den kan allerede ske fra 2025-26.

Dernæst skal yderligere to moduler og en er serviceplatform kobles til rumstationen. Det er planlagt til at finde sted fra 2030-35.

ISS er et samarbejde mellem USA og Rusland, der også omfatter Canada, Japan og 11 europæiske lande.

I kølvandet på krigen i Ukraine – og den russiske isolation fra verdenssamfundet – har Vladimir Putin også vendt rumsamarbejdet mod nye partnere, blandt andre Kina og Iran. Så sent som i sidste uge sendte Rusland således en iransk satellit i omløb.

Den amerikanske rumagentur, Nasa, mener stadig ikke, at Rusland er kommet med en officiel udmeldelse fra ISS-samarbejdet. Herfra lægger man ikke skjul på, at man ønsker at holde rumstationen i gang frem til 2030.

Internationale eksperter har tidligere givet udtryk for, at det er usandsynligt, at Rusland kommer til at skabe sin egen rumstation. Af helt åbenlyse årsager.

»Rusland har simpelthen ikke råd til sit eget bemandede rumprogram, og det havde de ikke engang, inden de mange sanktioner blev sat i værk,« som Greg Autry, professor ved Arizona State University, har sagt til Newsweek.