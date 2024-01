Tricket er lige så enkelt, som det er iskoldt beregnende.

For Vladimir Putin har valgt at udnytte det russiske vintervejr til at få nye tropper til fronten i Ukraine.

Ifølge Bild er fokus på fangerne i landets fængsler.

»Målet er at gøre forholdene i fængslerne så uudholdelige, så mændene dér tager til Ukraine,« siger Olga Romanova, grundlægger af organisationen 'Rusland bag tremmer', som beskæftiger sig med fangers rettigheder:

»Derfor har de simpelthen slukket for deres varmeapparater i minusgraderne.«

Målet er altså på den måde at presse fangerne til i stedet at finde et ophold i eksempelvis russiske skyttegrave i Ukraine tillokkende.

Tidligere i krigen har mange russiske fanger kæmpet ved fronten. Ikke mindst rekrutteret til nu afdøde Jevgenij Prigozjins Wagner-styrker.

Ifølge Olga Romanova har fangerne dog efterhånden mistet lysten til at melde sig frivilligt.

Selv løfter om en god løn og efterfølgende frihed har ikke kunnet trumfe frygten for at dø i løbet af seks måneder ved fronten.

Men det russiske styre vil hellere sende straffefanger afsted end almindelige borgere.

»I Rusland er der tre befolkningsgrupper, som de fleste indbyggere ikke har medfølelse overfor, hvis de dør ved fronten: fanger, minoriteter fra fattige regioner langt væk fra Moskva og nye borgere,« siger Olga Romanova fra 'Rusland bag tremmer':

»Så længe disse tre grupper kæmper og dør i Ukraine, kan Putin skabe en illusion om normalitet for resten af ​​befolkningen.«

I øvrigt er også op mod 1.000 kvinder på det seneste blevet rekrutteret i russiske fængsler.

Men uanset køn har historien indtil videre været, at fangerne oftest ryger direkte i 'kødhakkeren' og bliver ofret i første linje.