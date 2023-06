Umiddelbart er der ingen chance – overhovedet.

Dmitry Peskov, talsmand for Vladimir Putins russiske regering i Kreml, har ikke glædelige nyheder med.

Det russiske medie Izvestia melder, at Peskov udtaler, at der ingen chance er for, at den nuværende kornaftale, der tillader Ukraine at eksportere korn via russiskkontrollerede områder af Sortehavet, kan forlænges.

»Det er næppe muligt at forudse nogen endelig beslutning på det her område, men jeg kan sige, baseret på den status quo vi har, at aftalen ikke har nogen chance.«

Peskov henviser til, at Rusland ifølge ham ellers har opført sig ordentligt, mens aftalen har stået på.

At man for russisk side gentagne gange har »udvist goodwill, givet indrømmelser og forlænget aftalen ad flere omgange, mens ukrainerne ikke overholder deres del af aftalen.«

Kornaftalen er en aftale mellem FN og Rusland, hvor verdensorganisationen skal hjælpe Rusland med eventuelle hindringer for eksport af korn og gødning – og til gengæld skal Ukraine sikkert kunne eksportere fødevarer ud af det krigsramte land.

Og den utilfredshed, som russerne viser, bunder blandt andet i, at kornaftalen ifølge Rusland indeholder for mange restriktioner, samt for mange krav til den russiske eksport af blandt andet gødning.

Såfremt aftalen falder til jorden, kan det få store og ikke mindst økonomiske konsekvenser rundt om i verden, hvor både Rusland og Ukraine er blandt verdens største fødevareeksportører.

Konsekvenser, der blev tydelige, da Rusland indledte invasionen af Ukraine 24. februar sidste år.

Her steg fødevarepriserne betydeligt, og derfor blev Rusland, Ukraine og FN enige om at skrive under på kornaftalen, der foreløbig løber til 17. juli.