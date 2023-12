Listen er lang. Land efter land, statsoverhoved efter statsoverhoved har fået en jule- og nytårshilsen fra Vladimir Putin.

Og så er der dem, der ikke har har hørt noget

Heriblandt er Danmark og statsminister Mette Frederiksen, der ikke nævnes med et ord i det dokument over hilsnerne, der lørdag er blevet offentliggjort på den russiske præsidents hjemmeside.

Det samme er i virkeligheden tilfældet med samtlige vestlige ledere – altså dem, der har været allermest kritiske over krigen mod Ukraine.

Ingen hilsen til Mette Frederiksen. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Som Kreml-talsmand Dmitrij Peskov tidligere i december har forklaret:

»Han vil ikke sende til de uvenlige stater, men han vil gøre det til de venlige,« lød det.

På den baggrund er der derfor få undtagelser i Europa.

For ligesom sidste år er der her kun hilsner til Ungarns premierminister, Viktor Orbán, og Serbiens præsident, Aleksandar Vucic.

I forhold til begge lande lyder det nogenlunde på samme måde, at forholdene er gode »til trods for et udfordrende internationalt miljø«.

Også Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, får en hilsen.

Desuden er der ikke mindst mange hilsener til russiske republikker og de lande, der tidligere var en del af Sovjetunionen.

Især Hviderusland og præsident Alexandr Lukasjenko får her mange ord med på vejen.

Det samme gør Kinas øverste leder, Xi Jinping.

Ellers nævnes Brasilien, Bolivia, Cuba, Indien, Laos, Nicaragua, Sydafrika, Syrien, Bolivia, Vietnam og såmænd pave Frans.

Og endelig har Vladimir Putin også valgt at sende en række hilsner til tidligere fremtrædende, sovjetrussiske statsoverhoveder.

Samt til to velklingende of forhenværende europæiske topledere:

Franske Nicolas Sarkozy,

Tyske Gerhard Schröder.

Det kan man så tolke, som man har lyst til.