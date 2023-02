Lyt til artiklen

Det kan give bagslag for Vladmir Putin, hvis han gør alvor af planerne om at sende unge mænd fra Tadsjikistan, Usbekistan og Kirgisistan til fronten i Ukraine.

Det vurderer flere eksperter, som den norske avis Dagbladet har talt med.

Som led i en ny mobilisering overvejer den russiske præsident angiveligt at hverve migranter fra de tidlige sovjetrepublikker til krigen.

I et interview med det statskontrollerede Rossijskaja Gazeta siger lederen for Ruslands efterforskningskomité, Aleksandr Bastrykin, at de russiske myndigheder lige nu ser på muligheden for at mobilisere 'nye statsborgere' til krigen.

»Ved at få russisk statsborgerskab får de ikke bare rettigheder, men også pligter i henhold til lovgivningen. En af dem er at gøre tjeneste i Ruslands militær,« siger han.

Millioner af mennesker i de tre lande har dobbelt statsborgerskab og bor og arbejder i Rusland.

Bastrykin hævder, at over en halv million har fået russisk pas alene de seneste fem år.

Derfor kan det være fristende for Vladimir Putin at sende unge mænd herfra til fronten som led i en ny, forstærket mobilisering.

Hidtil har russerne i høj grad hentet mandskab fra de fattige delrepublikker i provinserne i behørig afstand fra den kritiske mellemklasse og befolkningen i de store byer.

»Hvis man skal være lidt kritisk, kan man forestille sig, at det er en måde at reducere faren for protest i den kernerussiske befolkning på. Dem med dobbelt statsborgerskab har som regel en lidt løsere tilknytning til det russiske samfundet,« siger den norske ekspert og forsker, Jørn Holm-Hansen, til avisen.

Han peger også på, at strategien indebærer en ikke ubetydelig risiko for Putin.

Sker det, risikerer den russiske præsident nemlig at møde modstand fra lande, han tidligere har kunnet regne blandt sine trofaste støtter.

»Hvis det passer, at Putin satser på at mobilisere unge mænd med dobbelt statsborgerskab, vil det ikke bliver vel modtaget af lederne i de centralasiatiske lande, siger Jørn Holm-Hansen.

Putin pønser på at sende unge mænd med dobbelt statsborgerskab til fronten. (Arkivfoto)

»Det vil fremskynde en udvikling, hvor nære allierede vender Putin ryggen,« tilføjer han.

Også seniorrådgiver Ivar Dale fra Den norske Helsingforskomiteen, mener, at det vil være risikabelt for Putin.

Mange af migranterne fra de meget fattige centralasiatiske republikker har nemlig ikke særlig stor patriotisme over for Rusland.