Viktor Tarapun har prostatakræft, kroniske hjerteproblemer og forhøjet blodtryk.

Nu er den 59-årige fabriksformand fra Krasnodar-regionen fra det sydlige Rusland indkaldt til krigen i Ukraine.

Og ikke nok med, at han er syg og nærmer sig sit livs efterår:

Han har heller aldrig gjort tjeneste i forsvaret.

Den russiske præsident Putin talte i sidste uge til nationen og beordrede en delvis mobilisering af reserven. (Arkivfoto) Foto: SPUTNIK

Officersrangen i reservestyrkerne har han ene og alene, fordi han har en universitetsuddannelse.

Han har fortalt sin historie til den russiske Telegram-kanal Baza.

Og han er ikke den eneste syge og aldrende reservist, der er blev indkaldt, efter at Putin beordrede en delvis mobilisering af reserven.

Den norske avis Dagbladet nævner flere andre eksempler på gamle, syge – ja, endog også døde – personer, som er blevet indkaldt.

Russerne er begyndt at indkalde reserverne. Foto: ARKADY BUDNITSKY

Putin sagde ellers i sidste uge, da han i en tale til folket annoncerede mobiliseringen, at høj alder og dårligt helbred var to af de klareste årsager til at blive undtaget for tjeneste.

Alligevel har der i de russiske medier været talrige eksempler på mænd med kræft og sågar folk, der for længst er gået i graven, der er blevet indkaldt.

Det lader også til, at nogle russiske regioner er mere udsatte for mobilisering end andre. Blandt dem er Burjatia, en russisk republik, som grænser til Mongoliet i det østlige Rusland.

»Vi fik mundtlig ordre om at hente de mobiliserede ud af deres senge, tage dem ud i bilerne og umiddelbart videre til registreringskontoret,« har en anonym embedsmand udtalt til mediet Folk av Bajkal.

En af dem, der skulle indkaldes, var en mand ved navn Aleksandr Bezdorozjnyj, som døde af covid-19 for to år siden.

Det skriver den uafhængige russiske netavis Mediazona.

Historierne har nået et omfang, så de centrale russiske myndigheder de seneste dage har indrømmet, at de har begået 'fejl' i mobiliseringen.

Formanden for Dumaen, Ruslands nationalforsamling, Vjatsjeslav Volodin, sagde ifølge Meduza, at myndighederne nu arbejder på at 'rette op' på fejlene.

En række guvernører rundt omkring i Rusland siger til Mediazona, at de, der er blevet indkaldt ved en fejl, skal sendes hjem igen.