Det var egentlig bare et møde med unge russiske IT-entreprenører. Men med få sætninger ændrede det sig pludselig.

Ordene faldt fredag fra den russiske præsident, Vladimir Putin, og har sendt rystelser gennem store dele af verden.

For afslørede Putin i virkeligheden sin helt store plan?

Det er der mange rundt omkring i verden, som mener. For det har længe været kendt, at den russiske præsident har en forkærlighed for den gamle russiske zar Peter den Store.

Og det var ham, udtalelserne fra Putin handlede om.

Netop Peter den Store er berømt og berygtet for sine krige og erobringer – ikke mindst mod det svenske storrige omkring Østersøen – for omkring 300 år siden.

I Rusland anses Peter den Stores erobringer som sådan ikke som erobringer, men nærmere som generobringer af land, som man tidligere har siddet på.

Så da Putin fredag sagde følgende, spærrede folk verden over, øjnene op.

»Mange tror, han kæmpede mod Sverige, overtog deres landområder. Men han tog ikke noget, han tog ting tilbage,« sagde Putin og fortsatte:

»Det virker til, at det nu hviler på os at generobre og styrke os,« sagde den russiske præsident.

Set i lyset af invasionen af Ukraine, annekteringen af Krim, krigen i Abkhasien og Sydosetien i Kaukasus, så har Putins virket voldsomme. Uhyggelige.

Og ikke mindst lande, der tidligere har været under russisk eller sovjetisk herredømme.

»Man skal selvfølgelig passe på med ikke at overfortolke Putins ord. Vi ved, han er glad for Peter den Store. Men set i lyset af krigen i Ukraine og den russiske strategi siden annekteringen af Krim, så kan noget tyde på, at der hele tiden har ligget et større projekt bag,« siger studielektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen

»Putin vil have tabt terræn tilbage. Genskabe et Storrusland,« uddyber han.

Da Putins udtalelser begyndte at blive spredt via forskellige internationale nyhedsmedier og -bureauer var det helt tydeligt, at mange anså det for at være Putins egentlige plan i Ukraine.

Ikke noget med at forhindre NATO-medlemskab, ikke noget med at afnazificere Ukraine, ikke noget med at redde russisktalende i Ukraine.

I bund og grund, forklarer Claus Mathiesen, så mener mange rundt om i verden, at Putin afslørede sig selv.

»Hvis man tager udtalelserne for gode varer, så afslører det, at krigen i Ukraine reelt handler om at genvinde tabt territorium. Og det må sende skrækbølger gennem en række lande – heriblandt Finland, Baltikum og i Kaukasus,« siger Claus Mathiesen og uddyber:

»Det vil repræsentere en slags tilbagevenden til en 1700-tals-tænkning, hvor alt nærmest blev løst med krig, og konger og hertuger slet ikke havde øje for almindelige mennesker, men bare ønskede at erobre land,« siger han.

»Og hvis det er Putins hensigt, så går det i direkte modstrid med alt, hvad EU eksempelvis står for,« siger Claus Mathiesen.