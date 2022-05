Der var ingen vej udenom. Vesten havde trængt Rusland op i en krog.

Det var derfor, at den »særlige militæroperation« blev sat i gang i Ukraine, lød det fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, i sin tale på 77-året for Nazitysklands overgivelse i 1945.

»Faren steg for hver eneste dag. Vi var tvunget til at gøre det rettidige, og som var det eneste rigtige,« lød det fra Putin, da han omtalte de russiske krigshandlinger i Ukraine.

Ifølge præsidenten havde Rusland allerede før årsskiftet »tilbudt fred og dialog«, men den håndsrækning blev afslået af NATO-landene og Ukraine.

Han påstod, at NATO med USA i spidsen ønskede at angribe Krim-halvøen, der siden 2014 har været under russisk herredømme.

På samme tid mente han, at Ukraine var i færd med at anskaffe sig atomvåben, som kunne bruges mod russiske byer.

»Rusland stod over for en uacceptabel trussel ved vores grænse,« sagde Putin i en tale, man vist bedst kan kalde revisionistisk historiefortælling.

I talen omtalte han gentagne gange den udbredte nazisme i Ukraine – både blandt soldater og i 'regimet' i Kyiv.

Og de historiske paralleller var derfor tydelige, måtte man forstå. Kampen under Anden Verdenskrig mod Hitlers tropper fortsætter i russisk optik i dag – bare mod de ukrainske nazister.

»Det er sejrsgenerationerne, og det er altid dem, som vi vil rette os ind efter. Æret være vores ædle væbnede styrker! For Rusland! For sejren,« sluttede Putin sin tale.

