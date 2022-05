Alles øjne var mandag rettet mod Rusland, som med militærparade markerede Sovjetunionens sejr over Nazityskland under Anden Verdenskrig.

På talerstolen ved Den Røde Plads i Moskva talte præsident Putin til nationen med en lang række uniformerede mænd og kvinder bag sig.

I det helt nære skærmbillede fra talen, som er blevet vist på tv til millioner af mennesker, ser man især tre-fire mænd omkring Putin.

De personer, som alle bærer uniform og talrige medaljer på brystet, er ikke tilfældige, forklarer seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel.

»Det er ikke tilfældigt, hvem der står bag Putin. Det har en symbolværdi, og der er altid en tanke bag.«

B.T. har identificeret de forskellige mænd bag Putin, men især én vigtig person glimrede ved sit fravær.

For hvor var den øverste chef for Ruslands hær, general Valerij Gerasimov?

Han var for nylig på et hemmeligt besøg ved frontlinjen i det østlige Ukraine, hvor han hævdes at være blevet såret, og er ikke set siden.

Nederst til højre krigsveteran Borisov Nikolai Nikolaevich, øverst til højre oberst i det russiske luftvåben Yevgeny Fedotov og til venstre generalmajor og tidligere medlem af sikkerhedstjenesten Umarpasha Khanaliev.

Ved de seneste års parader i Rusland 9. maj har Putin holdt sin tale med især aldrende veteraner fra Anden Verdenskrig ved siden af.

Ved mandagens fejring af mærkedagen sad en af dem – en genganger fra 2020 – igen lige bag Putin til højre.

Der er her tale om den pensionerede oberst Borisov Nikolai Nikolaevich, som er blevet tildelt fire hæderstegn og er såkaldt æresveteran.

En anden veteran bag Putin var 94-årige Boris Vladimirovich, som også er en hædret og anerkendt veteran.

Hvor der i flere år hovedsagelig har været veteraner på ærespladserne, fandt to mere aktuelle personer dette år også plads bag Putin.

Lige bag Putin til venstre stod generalmajor Umarpasha Khanaliev, som også har adskillige ordner og storslåede titler på brystet.

Han er både Helt af Rusland, modtager af Modets Orden og har en medalje af Ordenen For Fortjeneste til Fædrelandet.

Den i dag 70-årige Khanaliev har tidligere gjort tjeneste i sikkerhedstjenesten KGB under Sovjetunionen og senere Den Russiske Føderale Sikkerhedstjeneste.

Ved siden af stod Yevgeny Fedotov, som er oberst i det russiske luftvåben og også Helt af Rusland.

Flyvevåbnets deltagelse var under årets militærparade dog bemærkelsesværdigt mindre i størrelsen, påpeger Flemming Splidsboel.

Det samme var meget af hærens kørende materiel, som kan formodes at være travlt beskæftiget eller ødelagt i krigen i Ukraine.

»Paraden var mindre i år, og Putin virkede en smule afdæmpet i forhold til tidligere taler,« siger Flemming Splidsboel.

»Talens primære budskab var, at Putin ikke optrapper krigen, men han afslutter den heller ikke,« siger han.

Putin meddelte ikke, at Rusland vil iværksætte en større mobilisering af militæret, men blot fortsætte som hidtil i Ukraine.