Den russiske præsident, Vladimir Putin, er en voldsomt upopulær mand over store dele af verden.

Et sted, hvor det er helt tydeligt, er den sydvestfranske by Biarritz.

Her er flere boliger med forbindelse til den russiske præsident blevet udsat for hærværk. Det kan man se på billeder fra Biarritz, som B.T. har besøgt.

Det gælder blandt andet den enorme Villa Susanna, som ligger i Anglet nord for Biarritz. Villaen er ejet af Putins ekskone, Lyudmila, og hendes nye mand.

I forbindelse med den russiske invasion af Ukraine har ukendte gerningsmænd udøvet hærværk på hegnet ind til villaen og på et par porte, som giver adgang til den enorme grund, der hører til Villa Susanna.

Flere steder er der med blå maling blevet skrevet ordet ‘Fuck’.

Og så er der på en port blevet malet det ukrainske flag.

Hærværket fandt sted i dagene efter, Rusland invaderede Ukraine, hvor krigen stadig hærger.

En bolig med forbindelse til den russiske præsident Putin i Biarritz har fået påmalet ukrainske flag og engelske bandeord. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere En bolig med forbindelse til den russiske præsident Putin i Biarritz har fået påmalet ukrainske flag og engelske bandeord. Foto: Jeppe Elkjær

Derfor har der også været tid til at forsøge at fjerne de påmalede engelske bandeord og det ukrainske flag.

Det er dog kun lykkedes delvist, som man kan se på de billeder, B.T. har taget på stedet.

Men det er ikke kun den russiske præsidents ekskone, der har fået vreden over krigen i Ukraine at føle.

Også på en bolig i den nordlige del af det centrale Biarritz, som er ejet af en russisk rigmand, der i 2013 blev gift med Putins yngste datter, Katarina, er blevet udsat for hærværk.

Villaen, der har udsigt over Atlanterhavet, har fået malet ukrainske flag ved porten.

De er dog siden blevet overmalet, så de ikke længere kan ses. Det er dog tydeligt, at malingen er ny og ikke matcher resten af den grå farve.

Da krigen i Ukraine brød ud, blev den store villa med spir og terrasse på bagsiden, besat af flere krigsmodstandere, som lod det ukrainske flag vejre.

Planen var, at huset skulle overtages og bruges som ly til flygtninge fra netop Ukraine. Men den plan var fransk politi ikke med på.

En villa med forbindelse til Putins datter har været udsat for hærværk i franske Biarritz. Her er hærværket blevet malet over. Vis mere En villa med forbindelse til Putins datter har været udsat for hærværk i franske Biarritz. Her er hærværket blevet malet over.

De fik smidt krigsmodstanderne ud af huset, som nu ser ud til at stå ledigt.

De kommende dage kan du læse mere om Putin-klanens mange milliondyre boliger i franske Biarritz her hos B.T.