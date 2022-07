Lyt til artiklen

En aggressiv og pralende tone tager nu til i Putins retorik.

For i en tv-transmitteret tale til parlamentets ledere torsdag, sagde Ruslands præsident, Vladimir Putin, at hvis Vesten vil slå Rusland på slagmarken, »så lad dem bare prøve.«

Det skriver Reuters. I den forbindelse lagde Putin heller ikke skjul på, at det vil være en stor fejl, hvis Vesten vælger at gå den vej.

»Vi har hørt mange gange, at Vesten ønsker at bekæmpe os til den sidste ukrainer. Dette er en tragedie for det ukrainske folk, men det ser ud til, at alt er på vej mod dette,« slog han fast.

Rusland anklager Vesten for at føre en proxykrig ved at lamme den russiske økonomi med sanktioner og ved at optrappe forsyningen af avancerede våben til Ukraine.

Mens han pralede med, at Rusland først lige er gået i gang, så henviste han også til muligheden for forhandlinger.

»Alle burde vide, at vi langt hen ad vejen ikke er gået i gang for alvor endnu. Samtidig afviser vi ikke fredsforhandlinger. Men dem, der afviser dem, skal vide, at jo længere der går, jo sværere bliver det for dem at forhandle med os.«

Udsigterne til et kompromis ser derfor ud til at blive sværere og sværere da Ukraine sammen med den vestlige støtte, har talt om at drive Rusland ud af alt det territorium, det har erobret.