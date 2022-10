Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter Putins »delvise mobilisering« i Rusland blev det lovet, at alle soldaterne ville blive betalt for deres indsats.

Det skrev Putin under på 21. september.

Præcis hvor meget, en soldat ville få udbetalt, var dog ikke nærmere præciseret, men nu afsløres det endelige beløb.

Det skriver norske TV 2, der henviser til Kremls hjemmeside.

Foto: Russian President Press Office Vis mere Foto: Russian President Press Office

Her fremgår det, at mændene har ret til en månedsløn på mindst 195.000 rubler – svarende til 24.000 danske kroner – fra den dag, de er blevet optaget på listerne over tjenende soldater.

En seniorforsker ved det norske forsvarsinstitut forklarer over for mediet, at det som udgangspunkt er en »god løn.« For en gennemsnitlig månedsløn i Rusland i 2021 var mellem 27.000-54.000 rubler om måneden.

Denne løn hører dog til kategorien »almindeligt arbejde.«

»Jeg tvivler stadig på, at de fleste russere synes, det er god løn, når vi kender risiciene forbundet med at tjene som soldat i de russiske styrker i Ukraine,« forklarer Una Hakvåg og henviser til, at lønnen er væsentligt lavere, end hvad der tidligere er blevet lovet til de russere, der meldte sig til krigen i Ukraine.