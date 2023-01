Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lotte har fødselsdag, og derfor har hun taget en fugtig og snasket fynsk brunsviger med til kollegaerne på jobbet.

Men det er en rigtig dårlig idé.

Det mener professor i kost og folkesundhed Susan Jebb fra University of Oxford, som også er bestyrelsesformand for den britiske fødevarevagthund, Food Standards Agency (FSA). Det er en ikkeministeriel, statslig organisation, der har til opgave at beskytte folkesundheden i England, Wales og Nordirland i forhold til mad.

Årsagen til professorens udfald mod kontorkager er, at man frister kollegaerne, når de søde sager stilles frem.

Det er en uskik at hive kager med til kollegaerne på jobbet, mener bestyrelsesformanden for den britiske fødevarevagthund FSA. Foto: Celina Dahl Vis mere Det er en uskik at hive kager med til kollegaerne på jobbet, mener bestyrelsesformanden for den britiske fødevarevagthund FSA. Foto: Celina Dahl

»Hvis ingen bragte kager med på kontoret, ville jeg ikke spise kager i dagtimer. Men fordi folk har kager med, så spiser jeg kage,« siger Susan Jebb til The Times. Hun mener, at kontorkagerne burde betragtes som passive rygning, idet begge dele kan skade andre.

Susan Jebb udtaler sig som privatperson, og ikke i egenskab af bestyrelsesformand for FSA.

Det britiske sundhedsvæsen har længe været under svært pres af en overvægtig befolkning.

63,8 procent af de voksne briter er moderat eller svært overvægtige. Lidt over hver fjerde er svært overvægtig, altså har et bmi over 30. 37,9 procent har et bmi mellem 25-30 og er dermed moderat overvægtige. Det viser en undersøgelsen af folkesundheden, der blev offentliggjort i december 2022.

I Danmark er det 53 procent af den voksne befolkning, der er moderat eller svært overvægtige. Knap hver femte dansker er svært overvægtig, skrev B.T. i marts 2022.